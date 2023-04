Migliore connessione Internet per 28.170 famiglie in Vallonia: dove e come sono avanzati VOO e Proximus?

Entro la fine di ottobre 2023, 28.170 famiglie valloni potranno beneficiare di una connessione Internet con la velocità rivista e aumentata. Per incoraggiare gli operatori ad aggiornare le proprie reti in queste aree bianche, la Regione vallona ha emesso un libretto di assegni di sostegno tramite il piano dell’ultimo miglio iniziato a settembre 2022. Obiettivo: “ […] Migliorare la copertura fissa ad alta velocità del nostro territorio per tutte le aree con mancanza di comunicazione ”, secondo il territorio.

VOO svela i suoi progetti per il 2023: connessione di zone bianche, gigabit per il 50% dei valloni, nuovi modem, ecc.

Dopo il “Call for Connection Projects”, 30 domande hanno ricevuto il via libera e l’assistenza dalla Regione vallona nel dicembre 2022: 17 guidate da VOO, 12 da Proximus e 1 dal comune di Havelange in collaborazione con Proximus. Budget totale: € 25.530.986, di cui € 12.225.674 di sostegno. I limiti sono fissati al 50%” del costo totale ammissibile a un massimo di […] 500.000€” a progetto.

Perché aspettare i soldi pubblici prima che le sorti delle zone bianche migliorino? “Le aree più rurali sono quelle che richiedono ingenti investimenti”, spiega Frans Vandermeulen, direttore degli affari normativi di VOO.

Proximus a Ellezelles, VOO in 11 comuni

All’interno di questo quadro molto specifico del piano dell’ultimo miglio, Proximus ha scelto di concentrarsi esclusivamente sul comune di Ellezelles, nella contea di Hainaut. E 12 progetti approvati e supportati consentono l’implementazione della fibra ottica in 1.825 abitazioni.

Al contrario, VOO è distribuito nelle province di Namur, Lussemburgo e Hainaut con 17 progetti in corso a Durbuy (2 progetti), Houffalize (2), Bastogne e Frassens-les-Anfaing (3), Andienne (2), Eliselle, Signe, Ouhey, Tinville, Cells (2), Bertone. Target: 26.293 famiglie in più di 100 località. France Vandermeulen (VOO) spiega: “Abbiamo ricevuto 8 milioni di euro di sostegno per un investimento totale di 17-18 milioni di euro”.

+ Ecco una mappa dei 30 progetti sostenuti dal Last Mile Plan:

Proximus e VOO corrono in direzioni nettamente diverse. Belgacom scommetteva sull’installazione di fibre ottiche” […] In villaggi e aree non previste nel piano di investimento dell’operatore a causa di costi legati alla potenziale redditività dell’operatore.” VOO si basa su una valutazione di ” […] Reti coassiali esistenti aumentando la capacità utilizzando la tecnologia DOCSIS 3.1 e ibridandosi con una parte della rete in fibra ottica. “

In altre parole, Proximus sta sostituendo i fili di rame con fibre ottiche negli ultimi metri che separano l’armadio stradale da ogni abitazione. VOO aumenta fino a 1 Gbps (1 Gbps) le capacità di download del suo cavo coassiale, che è il collegamento finale nella sua rete mista in fibra ottica e coassiale.

I lavori saranno completati entro la fine di ottobre 2023

Teoricamente, i lavori relativi a questi 30 progetti dovrebbero essere completati entro la fine di ottobre 2023. “È il sussidio che ci obbliga a rispettare questa scadenza”, sottolinea Frans Vandermeulen (VOO). “Facciamo del nostro meglio per rispettarlo, ma è un processo lungo, con continui alti e bassi. Se dobbiamo potare gli alberi, a volte può essere un problema per un residente, per esempio”.

Se il VOO ha già attaccato i cantieri di questi 17 progetti, quelli dei comuni di Andenne e Ohey sono i più avanzati. Gli aggiornamenti di rete saranno completati a giugno 2023 e i clienti potranno abbonarsi a una connessione da 1 Gbps a partire da luglio/agosto 2023.