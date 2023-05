Un laptop il cui schermo è stato sostituito da un paio di occhiali per realtà aumentata che creano uno schermo mobile virtuale da 100 pollici davanti al viso dell’utente

Sightful è una startup di interazione uomo-computer fondata da Tamir Berliner, Tomer Kahan, Apple, Microsoft e Magic Leap che lavorano nell’informatica spaziale. Gli investitori dell’azienda includono Corner Ventures, Aleph e molti altri investitori. Ha sede a Tel Aviv, Israele, con uffici a Palo Alto, Los Angeles, Taiwan e Singapore. Ha presentato il suo ultimo prodotto, Spacetop, questa settimana e afferma di aver inventato il primo laptop al mondo con realtà aumentata (AR). Questo ha lo scopo di rimuovere i limiti fisici dei laptop standard.

Spacetop utilizza la realtà aumentata per rimuovere i limiti fisici dei laptop standard. Il risultato è un prodotto unico nel suo genere che consente agli utenti di portare con sé uno spazio di lavoro enorme, privato e virtuale, progettato e personalizzato dall’utente per essere il più creativo possibile, ovunque vadano, il tutto in una familiare forma di laptop fattore “, ha affermato la società. Spacetop è progettato specificamente per il mercato aziendale, a casa o in viaggio e sfrutta appieno la realtà aumentata per trasformare il mondo intorno agli utenti in un ufficio domestico portatile.

Tutto quello che devi fare è indossare gli occhiali e un enorme schermo virtuale curvo che si allunga verso l’alto, verso il basso e ai lati appare davanti a te. Puoi bloccare e ridimensionare le applicazioni nella finestra: Gmail, YouTube, Word e Microsoft Teams. Lo Spacetop è un dispositivo che puoi usare mentre voli su un aereo (se non ti dispiace l’aspetto strano), nella sala di lavoro o in aeroporto (idem), o anche per lavorare in una sala conferenze dove vorresti avere un più grande classe. In effetti, quando gli occhiali sono indossati, una serie di minuscole fessure a 1080p danno ai tuoi occhi l’illusione di una grande tacca 2K.

Mentre l’utente si guarda intorno, gli schermi seguono il software creando uno schermo virtuale da 100 pollici. Gli occhiali includono anche due piccoli altoparlanti che si trovano vicino alle orecchie, ma non sopra di esse, come gli occhiali Bose Frame. In termini di specifiche, Spacetop utilizza uno Snapdragon 865 abbinato a una GPU Adreno 650, 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, il che lo colloca nella stessa categoria di alcuni telefoni che sono già in grado di guidare occhiali AR. Non ha però le dimensioni di uno smartphone, misurando 3,98 cm di altezza, 25,4 cm di larghezza, 8,8 di profondità e 1,49 kg.

Con una stella virtuale alta più di 100 pollici, gli utenti di Spacetop progettano il loro ambiente di lavoro ideale, privo di ostacoli e strutturato in modo da aiutarli a concentrarsi ea dare il meglio di sé. Gli utenti di Spacetop, liberati dai vincoli degli schermi da 13″ a 16″ che si traducono in infinite schede, app sepolte e continui cambi di finestra, possono concentrarsi, con le loro app principali visibili e accessibili in ogni momento, tutte stratificate con il mondo reale, con Survival esiste nel mondo reale, afferma Sightful in un comunicato stampa.

E, naturalmente, la connettività wireless (5G NR Sub-6, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1) è molto presente. Ottieni anche la webcam 25601920, che è leggermente migliore di quella offerta da altri laptop, oltre a un lettore di impronte digitali. Sono disponibili due porte USB-C da 10 Gb/s con funzionalità DisplayPort 1.4, quindi è possibile collegare un monitor esterno. Spacetop ha un’altra funzione unica. Puoi toccare il piccolo logo Spacetop (situato nell’angolo in alto a sinistra della tastiera) per chiudere l’interfaccia utente e tornare alla modalità Reality per prestare attenzione a un collega.

Ma il logo può anche essere modificato, trasformandosi in un glifo che altri possono scansionare con i loro telefoni per condividere file o magari partecipare a una sessione di lavagna collaborativa. Rimane un grosso punto debole: la durata della batteria. Sono poco più di cinque ore, che è piuttosto basso per laptop Arm e laptop in generale. Spacetop si ricarica all’85% in meno di 2 ore. Anche il suono degli altoparlanti è basso e ovattato. Tamir Berliner, CEO di Sightful, ha affermato che il volume più basso degli altoparlanti aveva lo scopo di preservare la privacy.

Spacetop, basato su Android Open Source Project (AOSP), fornisce un’unica interfaccia con finestre contenenti diverse applicazioni e pagine web. E mentre le immagini sono chiare e vibranti, il dispositivo è limitato alle app Web e non può accedere al Google Play Store o ad altri mercati di app. Questa restrizione può scoraggiare i potenziali acquirenti alla ricerca di una gamma più ampia di funzionalità software. Inoltre, navigare in questo gigantesco schermo virtuale richiede lo zoom con tre dita sul touchpad del mouse e girare la testa per vedere diverse sezioni a causa del campo visivo limitato.

Al momento, Spacetop di Sightful è disponibile per l’acquisto solo per i primi utenti 1,000 tramite un programma basato su app. Una volta approvata la domanda, i clienti possono acquistare Spacetop per $ 2.000. Nonostante il suo concetto innovativo, le persone che l’azienda ha invitato a testare l’hardware affermano che Spacetop ha problemi di stabilità e crash durante le demo. Spacetop sarà in mostra all’Expo World Expo (AWE) Extended Reality (XR) Enthusiast Conference a Santa Clara, in California, a partire dal 31 maggio.

Inoltre, Spacetop arriva in un momento in cui la realtà aumentata destinata ai professionisti incontra scarso successo. Google annunciare Il mese scorso, ha interrotto la vendita dei suoi occhiali intelligenti Glass Enterprise Edition e ha aggiunto che il supporto software sarebbe terminato il 15 settembre. La mossa segna la fine di una delle prime linee di occhiali intelligenti di un’importante azienda tecnologica, che rimane una delle più popolari. La società non ha menzionato i motivi alla base di questa decisione, ma la speculazione è diffusa al riguardo, in particolare la domanda molto bassa per i dispositivi.

Questa è in realtà la seconda volta che il progetto fallisce, avendo fallito una volta come prodotto di consumo (Google Glass) prima di diventare uno strumento di lavoro. Grazie per oltre un decennio di innovazione e collaborazione. A partire dal 15 marzo 2023, non venderemo più Glass Enterprise Edition. Continueremo a fornire supporto per i dispositivi Glass Enterprise Edition fino al 15 settembre 2023, secondo una FAQ aggiornata di Glass Enterprise Edition pubblicata da Google. L’azienda è nel bel mezzo di una ristrutturazione e ha licenziato almeno 12.000 dipendenti nel tentativo di tagliare i costi.

La risposta di Google arriva mentre i concorrenti, tra cui Meta e Apple, stanno investendo molto in tecnologie di realtà aumentata e realtà virtuale che potrebbero portare a dispositivi più complessi di Glass. Meta ha rilasciato occhiali intelligenti “Ray-Ban” con fotocamere ma senza schermo, e il CEO Mark Zuckerberg ha parlato pubblicamente di un modello finale simile a Google Glass per la linea di prodotti. mela Sembra Un visore per realtà virtuale in grado di utilizzare il video di telecamere esterne per visualizzare il mondo esterno, come una lente trasparente.

Microsoft ha i propri occhiali per realtà aumentata per le aziende, gli HoloLens, ma secondo quanto riferito la società ha licenziato parte del team che ci lavorava all’inizio di quest’anno e il creatore del dispositivo, Alex Kipman, ha lasciato la società nel 2022. Inoltre, la società L’uso più importante della tecnologia HoloLens nel mondo è il progetto dell’esercito americano che legame Distribuisci migliaia di HoloLens per equipaggiare i suoi soldati. Ma il progetto ha subito ritardi e il Congresso ha interrotto i suoi finanziamenti dopo il fallimento dei test di accettazione da parte degli utenti, con i soldati che si sono ammalati fisicamente durante l’utilizzo.

Infine, Sightful Spacetop viene lanciato in un momento in cui molte aziende tecnologiche e consumatori stanno inasprendo le loro restrizioni. Ci vorrà del tempo con il nuovo casco per vedere se l’investimento è giustificato. Spacetop potrebbe essere un prodotto completamente nuovo e rivoluzionario che potrebbe riscrivere il mercato, oppure potrebbe essere un altro progetto costoso che va contro lo status quo nel mercato VR/AR. Vedremo.

