Ottimo prezzo per il monitor Samsung Odyssey G5 da 27″ (QHD, 165Hz)

Per questo affare abbiamo optato per un monitor Samsung che offre una scheda tecnica molto interessante ad un prezzo contenuto. Oggi, il monitor per PC Odyssey G5 va da 399 a 299 euro su Amazon.

Samsung è in molte aree e ha una buona reputazione con le periferiche per PC, in particolare i monitor per i giochi. L’Odyssey G5 ha più che sufficiente per soddisfare i giocatori alla ricerca di un monitor per computer QHD con un’elevata frequenza di aggiornamento. Attualmente è più economico su Amazon. 100 euro in meno rispetto al suo prezzo iniziale.

Caratteristiche del Samsung Odyssey G5

Pannello IPS da 27″ con risoluzione QHD a 165Hz

Tempo di risposta di 1 ms

Compatibile con G-Sync con AMD FreeSync Premium

Inizialmente al prezzo di 399 euro sul sito Web del produttore, il monitor per computer Samsung Odyseey G5 (G50A) da 27 pollici è attualmente in vendita. In vendita a 299 euro su Amazon.

Meno immersione, ma eccellente qualità dell’immagine

La collezione Odyssey progettata da Samsung non è nota ai giocatori. Nel lotto del 2021, il produttore scommette su pannelli piatti, piuttosto che su una grande curvatura come nei modelli precedenti. Qui, il G5 ha meno immersione rispetto a prima, ma i suoi bordi sottili su tre lati lo compensano.

Il pannello IPS da 27 pollici mostra una definizione QHD di 2560 x 1440 pixel, che è una risoluzione molto popolare tra i giocatori di PC, in quanto fornisce un’eccellente qualità dell’immagine con colori vivaci e buoni dettagli. Lo schermo è anche compatibile con HDR10 che aumenta il contrasto nelle aree scure riducendo gli effetti di abbagliamento.

Il gameplay fluido è garantito

Ne faranno parte anche fluidità e reattività grazie al refresh rate di 165 Hz e al tempo di risposta basso di 1 ms, insomma si fa di tutto per evitare il minimo rallentamento del gioco.

Oltre a tutto questo, tecnologie G-Sync e AMD FreeSync Premium, per evitare problemi con rallentamenti, o rottura, si traduce strappando e rifiutando l’immagine durante i tuoi giochi. Di conseguenza, le scene di gioco frenetiche sono più fluide. Infine, in termini di connettività, c’è una porta HDMI, una porta USB, una porta Displayport e un jack per cuffie audio.

