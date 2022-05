Google I/O 2022: nuove funzionalità in Google Workspace | guida informativa

La conferenza di Google I/O 2022 si è svolta la scorsa settimana e, come al solito, non ha deluso. Google ha annunciato un sacco di nuovi dispositivi là fuori, tra cui lo smartphone Google Pixel 7 e Pixel Watch. E per la produttività, ha apportato una serie di miglioramenti ai suoi strumenti dell’area di lavoro.

Riepiloghi automatici di documenti e spazi

Google Docs avrà presto la straordinaria capacità di riassumere un documento utilizzando la potenza dell’Intelligenza Artificiale (AI) di Google. La funzione arriverà infine in Spaces, dove potrà identificare le informazioni più rilevanti da una conversazione e raggrupparle in un riepilogo, aiutando coloro che hanno saltato una riunione ad aggiornarsi rapidamente.

Sono disponibili pochi dettagli su questa nuova funzionalità. Google non ha detto se ci sarà una limitazione della lunghezza del documento o come gestirà documenti più tecnici.

Aumenta la visibilità in Google Meet

Le videochiamate di Google Meet ora avranno un aspetto ancora migliore grazie a Portrait Restore e Portrait Light, che utilizzano l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per migliorare la qualità dell’immagine e la luminosità delle videochiamate. Queste funzionalità attenuano alcune delle carenze della scarsa connettività e della scarsa illuminazione per garantire che tutti possano vedere. L’elaborazione avviene nel cloud per evitare di compromettere la durata della batteria del dispositivo e non richiede alcuna azione da parte dell’utente. Può persino regolare la posizione della luce predefinita per illuminare parti del suo viso, in modo simile a quello che fa nell’app Fotocamera mobile di Google. Inoltre, Google Meet riceverà anche la funzione di trascrizione automatica della riunione.

Riduzione dell’eco

L’audio è una parte importante della riunione e l’eco può interferire notevolmente con la comprensione quando un partecipante utilizza gli altoparlanti. Nelle situazioni in cui non vengono utilizzate le cuffie, Google introduce la cancellazione dell’eco per combattere gli echi negli spazi con superfici che riflettono il suono.

Condividi in diretta su Google Meet

La condivisione dal vivo sarà presto disponibile su Google Meet. Ciò significa che gli utenti potranno condividere i controlli e interagire direttamente all’interno della riunione. Google ha dimostrato l’interazione di gruppo attraverso video e playlist di YouTube. Per supportare ulteriormente l’interazione dal vivo tramite la condivisione dal vivo, Google sta introducendo l’API di condivisione dal vivo di Google Meet agli sviluppatori. L’API è attualmente in anteprima ma è già stata integrata nelle app di partner come YouTube, Heads Up!, UNO! Mobile e Kahoot. Presto Google spera di consentire la visualizzazione condivisa e la partecipazione ad attività come giocare o allenarsi con altri. Gli sviluppatori possono accedere a questa funzione tramite il programma di accesso anticipato di Google.

La migliore protezione da malware per Google Workspace

Basato su un approccio di progettazione software zero-trust, Google Workspace beneficerà di funzionalità di sicurezza più solide. In risposta alla crescente tendenza di includere malware nei comuni documenti d’ufficio, Google sta migliorando la protezione da phishing e malware in Gmail, Documenti, Fogli e Presentazioni Google. Presto, queste app saranno in grado di avvisare l’utente e indirizzarlo a una soluzione sicura quando rilevano malware o un collegamento di phishing incorporato in un file a cui stanno per accedere.

La società ha inoltre notato che Gmail ora blocca oltre il 99,9% dei tentativi di spam e phishing grazie a un sistema di sicurezza intelligente che impara da ogni tentativo di attacco.

L’articolo originale (in inglese) è disponibile sul sito Mondo IT Canadaposta sorella guida informativa.

Leggi anche:

Apple, Microsoft e Google ampliano il supporto per l’accesso senza password

Google e GitHub suggeriscono di limitare la penetrazione nella catena di approvvigionamento

Cybersecurity: Google acquisirà Mandiant

Traduzione francese e adattamento di Renaud Larue-Langlois











tag: documenti GoogleE Google I/OE Google è mortoE spazi di lavoro