Un grande gioco di ruolo offerto temporaneamente da Epic Games

La direzione artistica può salvare la grafica

Presentando una grafica accattivante che attira il pubblico. Grazie alla bella plastica, AAA attira facilmente milioni di giocatori. Ovviamente, ci vuole molto di più per mantenerli. Tuttavia, per presentare bella direzione artistica La grafica non sofisticata può essere riempita.

Quali sono i giochi? la vita è strana o L’ultima guardia, Per esempio. Questa settimana, l’Epic Games Store presenta un gioco di ruolo di questo tipo. La sua direzione artistica di alto livello può essere sufficiente per sedurre molti fan dei giochi di ruolo.

Dark Deity è un gioco di ruolo che rende omaggio al logo Fire offerto dall’Epic Games Store

dio delle tenebreSarà gratuito dal 17 al 23 novembre su Epic Games Store. Comprendi questo che devi solo andare al negozio online e aggiungere il gioco alla tua libreria per divertirti quando vuoi! dio delle tenebre Non uno dei giochi di ruolo più importanti degli ultimi anni. Tuttavia, ha molte qualità. Questo è un gioco di ruolo tattico ispirato a emblema del fuoco.

Il gioco non rivoluziona il genere, ma avanza Abbastanza sfida e interesse per restare fino alla fine. La sua direzione artistica, tra modelli di personaggi di successo e pixel art accattivanti, dovrebbe stupirti sin dall’inizio dell’avventura. Questa è la caratteristica principale di dio delle tenebre. Il gioco sviluppato da Sword & Axe LLC non raggiunge il livello Strategia triangolo fai-da-te o tattiche fai-da-te Ghoul Reborn, ma funziona davvero bene. Una grande opportunità per scoprire un gioco di ruolo un po’ insignificante senza spendere un euro.

fonte utilizzata: Negozio di giochi epici