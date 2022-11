Buon piano – Le VPN ProtonVPN (2021) 2 centesimi “5 stelle” a € 119,76 (-25%)

Presente sul mercato dal 2017, ProtonVPN ha sfruttato l’immagine del marchio ProtonMail per affermarsi rapidamente come fornitore di servizi di qualità. Può resistere alle VPN concorrenti? La risposta al nostro test…

ProtonVPN sta migliorando costantemente e le prestazioni sono chiaramente superiori al nostro ultimo test. open sourceControllata e ricca di fantastiche funzionalità, questa VPN merita sicuramente di essere presa in considerazione. Tuttavia, l’assenza del protocollo WireGuard®, che permette di competere con le migliori applicazioni, è un peccato.

Punti forti

Disponibile versione gratuita e limitata.

Interfaccia grafica facile da usare.

Interfaccia utente grafica Linux.

del codice VPN open source Verificato da una società indipendente.

Opzioni avanzate: P2P, rete Tor, Secure Core (doppia VPN), tunneling diviso (Windows, Android), blocca gli annunci.

Accesso ai servizi radiotelevisivi esteri.

Punti deboli

flussi medi.

Non esiste un protocollo WireGuard®.

Ping più alto rispetto alla concorrenza.

Non c’è alcuna estensione per il browser.

Non ci sono accessi nascosti.

Il supporto tecnico può essere raggiunto solo tramite ticket ed e-mail.

Nota: il calo di prezzo riportato viene calcolato confrontando il prezzo più basso del giorno con la media dei prezzi più bassi praticati da tutti i commercianti per il prodotto il mese scorso, con regole di sicurezza per escludere i prezzi dai negozi la cui politica IVA non è chiara (nota come ” grey”, solitamente nel caso di importazione dalla Cina).

alternativa