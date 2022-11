Come scaricare e installare l’ultima versione su Android

Il Play Store può essere installato sulla maggior parte degli smartphone Android, ma non è sempre l’ultima versione. Ecco come scaricare l’ultimo aggiornamento dal Google Play Store.

Se vuoi goderti l’ultima interfaccia e le nuove funzionalità offerte da Google Play Store, sei nel posto giusto. Ti spieghiamo passo passo come aggiornare l’App Store su smartphone e tablet Android.

Che cos’è Google Play Store?

Precedentemente noto come Android MarketPlay Store è lo store ufficiale di Google per il download e l’installazione di giochi e app sui tuoi dispositivi Android. Con un catalogo di diversi milioni di referenze, ci sono buone probabilità che troverai quello che stai cercando.

A differenza di app store alternativi, Play Store ha il vantaggio di essere più facile da accedere, ma anche più sicuro grazie a google play per la protezione Che scansiona i tuoi dispositivi alla ricerca di app potenzialmente dannose.

Perché dovresti installare l’ultima versione del Play Store?

Google non solo rivoluziona il suo App Store ad ogni versione, ma lo aggiorna regolarmente per apportare modifiche visibili, ma anche nuove funzionalità. Tuttavia, di solito sono abilitati da Google lato server e non richiedono l’ultima versione del Play Store.

Di recente, ad esempio, Google ha modificato il design del Play Store in modo tale da sfruttare una migliore visualizzazione sul tablet. Citeremo anche l’aggiunta della scheda Altri dispositivi che ha reso più semplice la gestione delle app che non sono sul tuo smartphone. Tanti “piccoli extra” che migliorano l’esperienza dell’utente.

Come installare l’ultima versione di Google Play Store?

Il primo passo è verificare di non averlo già. In effetti, il Play Store di solito si aggiorna in background. Puoi verificarlo direttamente sull’app Play Store facendo clic sulla tua immagine del profilo e quindi andando su:

Impostazioni > Informazioni > Versione Play Store.

È quindi possibile fare clic su “Aggiorna Play Store”.

Tuttavia, questo non significa che tu abbia l’ultima versione. In effetti, gli aggiornamenti vengono rilevati in modo progressivo e talvolta bisogna essere pazienti. Se non vuoi aspettare, puoi scaricare e installare il file APK andando nella sezione “Tutte le versioni” di questa pagina:

Scarica l’ultima versione dal Google Play Store

Se stai scaricando il file dal tuo computer, dovrebbe trovarsi nella cartella Download. Copia il rispettivo file sul telefono utilizzando un cavo USB.

Se hai scaricato il file dal tuo smartphone, quest’ultimo ti chiederà di consentire l’installazione di applicazioni da fonti sconosciute. Fallo solo con app provenienti da fonti attendibili come 01net o il sito APKMirror Che abbiamo condiviso il link sopra.

Per maggiori dettagli, vai al nostro tutorial Come scaricare file apk su Android.