Un colpo di stato in Niger: una delegazione dell’Africa occidentale incontra il deposto presidente Mohamed Bazoum

Una fonte della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale ha riferito che la delegazione dell’Africa occidentale, giunta sabato pomeriggio a Niamey nel tentativo di trovare una soluzione diplomatica alla crisi in Niger, ha incontrato il deposto presidente Mohamed Bazoum, detenuto dal colpo di stato del 26 luglio.

M.Bazoum”Ed eticoQuesta fonte conferma che il presidente estromessosempre noL’incontro è stato confermato da un giornalista dell’agenzia di stampa della Nigeria, che era presente al palazzo presidenziale questo pomeriggio, sabato, al momento della visita della delegazione.

Questa delegazione, guidata dall’ex presidente nigeriano Abdessalam Abubakar, è stata ricevuta all’aeroporto di Niamey dal primo ministro di nomina militare salito al potere, Ali Mohamed Lamine Zein. Ha anche incontrato alcuni dei funzionari militari che hanno assunto il potere il 26 luglio, secondo la fonte dell’ECOWAS, senza specificare se gli inviati dell’Africa occidentale si fossero scambiati con il nuovo uomo forte del Niger, il generale Abderrahmane Tiane.

Il signor Aboubakar si era già recato a Niamey per conto dell’ECOWAS il 3 agosto, ma non aveva visto il generale Tiane né il presidente estromesso. Questa mediazione diplomatica arriva il giorno dopo che l’Organizzazione dell’Africa occidentale ha dichiarato di essere pronta a usare la forza per ripristinare l’ordine costituzionale in Niger.