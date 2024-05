“Paga in contanti”: la registrazione che ha avuto un effetto bomba sull’impeachment di Trump

“pagare in contanti”

I media americani presenti sul posto hanno riportato la discussione registrata. “Devo aprire una società per trasferire tutte queste informazioni sul nostro amico David, sai… quindi… lo farò subito. E ho parlato con Allen Weisselberg [ancien directeur financier de la Trump Organization] Come mettere tutto insiemeLa voce di Michael Cohen risuona per la prima volta.

Questa discussione deliberatamente vaga si riferisce ai pagamenti effettuati dall’allora amministratore delegato David Pecker a Karen McDougal, la modella di Playboy con la quale Trump ha avuto una relazione di quasi 10 mesi tra il 2006 e il 2007. I media di David Pecker si sono abituati ad acquistare certificati della nostra esclusività.

Poi è la voce di Trump che riecheggia: “Quindi, cosa dobbiamo pagare per questo? 150?“, risponde il candidato alla presidenza. “Sì, è per tutto. Quindi mi occupo di tutto questo. E ne ho parlato con Allen, e quando sarebbe stato necessario finanziarlo…“Risponde l’avvocato”.Aspetta, cosa intendi per finanziamento?Trump ringhiò.Dovremo pagargli qualcosa“Michael Cohen risponde semplicemente.”pagare in contanti“”, decide il magnate dell’immobiliare. La registrazione si conclude con la risposta dell’avvocato: “.No, no, no, sto affrontando la situazione.“

Il problema è nascosto dietro la conversazione

David Baker è stato chiamato allo stand per spiegare questo scambio. L’acquisto dei diritti esclusivi sul certificato è garantito in modo che non venga pubblicato altrove. Solo che non è mai stato annunciato. “Non volevamo che questo sconvolgesse Trump o influenzasse la sua campagna.“, spiega l’ex amministratore delegato di American Media. Poi la Trump Organization ha risarcito il suo “amico David” per i costi della registrazione esclusiva. La registrazione è stata immediatamente sepolta.