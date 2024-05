Il concorso si apre in Svezia sullo sfondo della guerra a Gaza

Strass e lustrini o manifestazioni e slogan filo-palestinesi? L’edizione 2024 dell’Eurovision si aprirà a Malmö, nel sud della Svezia, all’ombra della guerra a Gaza.

La questione in questione è la partecipazione di Israele alla quasi settantenne competizione, che quest’anno riunisce 37 paesi e si concluderà con la finale sabato 11 maggio, dopo le semifinali di martedì e giovedì.

“Con questa guerra in corso, la partecipazione di Israele deve essere vietata, così come la Russia è stata emarginata”, ha detto Anders Büchel, che manifesterà il 9 maggio, data dell’ingresso di Israele nella competizione, nella quale Croazia, Svizzera e Ucraina ha preso parte. Lei è la mia preferita.

Nel 2022, le emittenti russe sono state escluse dall’Unione europea di radiodiffusione (EBU), che vigila sulla concorrenza, in seguito alla guerra in Ucraina.

Dall’inizio dell’anno le petizioni che chiedono l’esclusione di Israele sono raddoppiate. Alla fine di marzo i candidati di nove paesi, tra cui il candidato svizzero Nemo, hanno chiesto un cessate il fuoco permanente.

Sono state lanciate minacce contro la cantante che rappresenta Israele, Eden Golan, che è stata condannata dall’Unione europea di radiodiffusione.

“Sosteniamo fermamente la libertà di espressione e il diritto di esprimere opinioni in una società democratica, ma ci opponiamo fermamente a qualsiasi forma di abuso online, incitamento all’odio o molestia contro i nostri artisti o chiunque sia associato al concorso”, ha scritto in un comunicato stampa. .

All’interno dello stadio di Malmö, l’organizzazione ha vietato di sventolare bandiere diverse da quelle dei partecipanti e striscioni con messaggi politici, due regole di vecchia data.

“Sono sicuro che qualcuno riuscirà a contrabbandare la bandiera palestinese e a sventolarla, ma non è sicuro che apparirà in televisione”, spera Anders Büchel.

Incontri

Nella città addobbata con bandiere multicolori, si prevede che diverse migliaia di persone parteciperanno alle marce filo-palestinesi per tutta la settimana.

“Non avrei mai pensato che saremmo diventati un evento politico globale” di questa portata, afferma Karin Karlsson, responsabile dell’Eurovision a Malmö.

Con 362.133 abitanti – e 186 nazionalità – “tutto il mondo vive a Malmö e tutti i conflitti sono in uno spazio molto piccolo”, riassume Andreas Unnerfors, professore di storia delle idee ed esperto di Eurovisione.

Tanto più che la maggior parte della popolazione svedese di origine palestinese vive nella città costiera, che è la terza città del Regno scandinavo e che si prepara anch’essa a ricevere 100.000 visitatori.

La sicurezza è al centro delle preoccupazioni, soprattutto da quando la Svezia ha alzato il livello di allerta la scorsa estate dopo atti di profanazione del Sacro Corano.

I controlli di accesso al sito sono stati rafforzati. Gli agenti di polizia norvegesi e danesi assisteranno i loro colleghi svedesi, che saranno armati più pesantemente del solito. L’enorme palco della Malmö Arena sarà circondato da guardie di sicurezza.

Le manifestazioni saranno monitorate da vicino e le celle di custodia cautelare sono state svuotate per precauzione e i detenuti sono stati inviati in altri luoghi della Svezia.

“L’attenzione si è spostata dalla competizione musicale e dalla gioia che porta”, lamenta il fan degli ABBA Anders Persson. Questo quartetto vinse esattamente 50 anni fa, trasformando la Svezia nel glamour dell’alto blocco europeo.

Festa popolare

Malmö ha adottato lo slogan “United by Music” per l’edizione 2023, che si terrà nel Regno Unito, poiché non è stato possibile svolgerla in Ucraina, paese dei vincitori dell’edizione 2022.

“L’anno scorso Liverpool è stata una festa di fronte a Putin. Quest’anno è molto difficile per la Svezia posizionarsi come si distingue in Israele”, afferma l’antropologa Lisanne Wilkin, specialista dell’Eurovisione.

Yair Elsner sta organizzando una marcia il 9 maggio per celebrare la partecipazione israeliana: “Saremo lì con le bandiere svedesi e israeliane, per mostrare qualcosa di positivo e accogliente a favore di Israele, della democrazia e dello stile di vita occidentale.