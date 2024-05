Secondo i ricercatori della sanità pubblica, ecco cosa dovresti fare una volta alla settimana per aumentare la tua aspettativa di vita

Muoversi è vita. Il movimento migliora molti processi regolatori del corpo, come la circolazione sanguigna e la regolazione dello zucchero nel sangue. Gli studi hanno già dimostrato che camminare come mezzo di trasporto può allungare la vita degli adulti giovani e di mezza età. Ma che dire degli anziani?

Un team della Monash University in Australia ha voluto rispondere a questa domanda. I ricercatori hanno esaminato la frequenza della camminata per scopi di mobilità (non camminata ricreativa) e il tasso di mortalità tra 11.539 partecipanti australiani inizialmente sani di età pari o superiore a 70 anni.

“Ogni mossa è buona da fare.”

Secondo i risultati di questa ricerca, camminare per spostarsi almeno una volta alla settimana è associato a un rischio di morte per tutte le cause inferiore del 27% rispetto alle persone che non camminano mai. Per quanto riguarda chi fa attività fisica più di una volta alla settimana, la percentuale sale al 24%, mentre ogni giorno al 26%.

Studi precedenti hanno dimostrato che il miglioramento maggiore della salute si verifica quando le persone che non svolgono alcuna attività fisica passano a qualche attività fisica.

“ Qualsiasi tipo di attività fisica è importante e sviluppare la forza muscolare e la salute delle ossa attraverso l’attività fisica è particolarmente importante con l’avanzare dell’età per migliorare l’equilibrio e prevenire le cadute. “, dichiara Shivangi Shah, primo autore dello studio pubblicato dalla rivista Salute pubblica del BMJ. “ È bene fare qualsiasi mossa. Ma l’attività fisica deve essere adattata alle capacità di ogni persona. Se hai dei dubbi, parlane con il tuo medico di famiglia. »

Revisione delle infrastrutture

L’autrice principale, la professoressa Daniela Gazevic, ha aggiunto che i risultati hanno evidenziato l’importanza di buone infrastrutture pubbliche e di campagne governative per promuovere stili di vita sani.

“ Camminare e l’attività fisica in generale sono davvero importanti per la nostra salute e il nostro benessere, hanno benefici ambientali ed economici e possono aiutare a costruire connessioni sociali e comunitarie. “, come dici. ” Muoversi a piedi è semplice, gratuito e non richiede formazione specializzata, rendendolo sostenibile e accessibile anche alle persone anziane. »

“ Tuttavia, per camminare di più, abbiamo davvero bisogno di buone infrastrutture, sentieri e strade che colleghino luoghi e spazi, e ambienti sicuri. »