Cane trovato impiccato al cancello della scuola: “Il suo carnefice lo ha visto soffrire prima di lasciarlo lì”

È una terribile scoperta fatta dai passanti al cancello della scuola secondaria Paul-Le-Rolland di Saine-Saint-Denis venerdì mattina. Ci sono segnalazioni di un cane Malinois impiccato parigino.

“e in considerazione del modo in cui fu impiccato, non c’è alcun dubbio che questo atto barbaro sia stato commesso con intenzione e allo scopo di procurargli un lungo e straziante dolore.Ha annunciato Anne-Claire Chauvancy, presidente di Action Protection Animale. L’associazione ha sporto denuncia per “atti di crudeltà che hanno portato alla morte”. Tale reato è punito con la reclusione di 5 anni e la multa di 75.000 euro.

“colpo multiplo”

Malino potrebbe essere morto nella notte tra giovedì e venerdì poco dopo le 3 del mattino secondo le informazioni raccolte da Action Protection Animale. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso parte della scena e hanno mostrato il cane imbavagliato e legato.Non puoi né scappare né difendertiDettagli della sedia.

Quest’ultimo continua dettagliatamente la scena: “Le telecamere a circuito chiuso della città hanno catturato un uomo che trascinava il cane per strada, sferrando diversi colpi violentiPoi notiamo l’uomo che passa dietro l’edificio di fronte alla Paul-Le-Rolland High School con i Malinois prima di tornare venti minuti dopo senza il cane.Il suo carnefice lo guardò soffrire prima di lasciarlo lìIl Presidente dell’Associazione si è rammaricato.