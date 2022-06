Ultime voci di trasferimento 06/02: Kompany – Polat – Denayer – Rudiger – Pinheiro de Jesus – Kuyt – Gomez Simoes – Hamachi

L’ex giocatore dell’OGC Nice e Red Star ha completato due stagioni complete in Portogallo. Abbastanza per stuzzicare l’appetito di molti club, compreso il numero di registrazione 16. (Leggi di più)

Walter Sabatini ha rassegnato le dimissioni dalla Salernitana

La Salernitana ha annunciato giovedì la partenza del suo direttore sportivo, Walter Sabatini.

La Salernitana 1919 e il DS Walter Sabatini hanno comunicato che non proseguiranno più il rapporto di lavoro per la stagione sportiva 2022-2023.

L’azienda lo ringrazia per il lavoro e l’impegno e augura al Direttore Sabatini le migliori fortune professionali. – Salernitana americana 1919 (@UfficialeUSS1919) 2 giugno 2022

Vincent Kompany attende il permesso di lavoro per firmare per Burnley

Non è stato ancora annunciato un accordo tra Vincent Kompany e Burnley. (Suite Lyra)

Dirk Kuyt è il nuovo allenatore dell’ADO Den Haag

L’ex giocatore del Liverpool era il vice allenatore dell’Under 19 del Feyenoord. (leggi di più)

André Simões s’est s’est coinvolgente avec Famalicão

Andre Simoes (32) si unisce a Famalikao dall’AEK Atene. Il centrocampista portoghese ha firmato per 3 anni.

ℹ Scopri di più su https://t.co/ztxeE6bO2y ⚪🔵 # ayat #l’amore perduto pic.twitter.com/PPABDPKUUo – Futebol Clube de Famalicão (@FCF1931_Oficial) 2 giugno 2022

Ufficiale: Jorge Jesus nominato presidente del Fenerbahce

Il club di Istanbul lo ha annunciato giovedì, in una prossima conferenza stampa introduttiva. (leggi di più)

Ufficiale: Antonio Rudiger si trasferisce al Real Madrid!

Dopo cinque stagioni con il Chelsea, il tedesco deve ancora allungare definitivamente con i Blues. Il 29enne difensore si presenta con una grande sfida unendosi a Casa Blanca. (leggi di più)

Jota Silva va alla Prima Divisione portoghese

Jota Silva, l’ala di Casa Bella, si sta dirigendo verso la Prima Divisione portoghese. Il 22enne ha firmato con il Vitoria Guimarães.

Pereira de Sa si unisce a Sochaux

Pereira de Sa rimbalza a Sochaux. Il centrocampista, in scadenza di contratto con il Nantes, ha segnato per tre anni con il club della Ligue 2.

🆕 𝗥 🦁 Il centrocampista 25enne ha segnato per tre stagioni dopo aver superato la regolare visita medica. #Mercato – FC Sochaux-Montbéliard (FCSM_officiel) 1 giugno 2022

Himad Abdelli file ad Angers

Hammad Abdali va ad Angers. Al termine del contratto a Le Havre, il 22enne trequartista ha firmato fino al 2026 con il club della Ligue 1.

✍️ Lo stavi aspettando… 𝙃 𝙃 𝙢 Unisciti a SCO! Il 22enne trequartista, che arriva libero, ha segnato fino al 2026. pic.twitter.com/80N4PympQn – Angers SCO (AngersSCO) 1 giugno 2022

Diego Carlos, ufficiale dell’Aston Villa

L’accordo era già stato annunciato da Villans qualche giorno fa. (leggi di più)

Lorenzo de Silvestri si estende a Bologna

Il Bologna ha appena annunciato il rinnovo del terzino destro Lorenzo De Silvestri, in scadenza di contratto quest’estate, per un ulteriore anno. In questa stagione ha giocato 31 partite di campionato con il Rosoblu FC.

Ivo Gerbic lascia Lille

In prestito dall’Atlético Madrid al LOSC, Ivo Grbic tornerà in Spagna. L’opzione buy non sarà esercitata per il croato che ha finito per perdere il posto a fine stagione con il Mastino.

Buona continuazione, Evo Grbi 👋 pic.twitter.com/VI9WYGJvsn – LOSC (@losclive) 1 giugno 2022

I fratelli Quarshie si uniscono a Le Mans

Le Mans si arricchisce dell’arrivo dei fratelli Quarshie. Jeffrey (30) è un attaccante e viene da Bourg-en-Bresse Beronas 01, mentre Edwin (26) è un centrocampista ed è fuori da una stagione in berlina.

Jason Denaire verso la partenza della Spagna?

Al termine del suo contratto con l’OL, il difensore viene trattato molto duramente, anche all’estero… (Leggi tutto)

Il Gent attende Milos Pantovic

I bufali sono alla ricerca di nuova linfa e vorrebbero reclutare un’immagine creativa. (leggi di più)

