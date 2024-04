Il Club Brugge non era in ritardo. Blauw & Zwart hanno già annunciato il nome della loro prima recluta per la prossima stagione: il centrocampista difensivo Ardon Gashari, che arriva dal Lucerna.

Ve lo avevamo detto a inizio settimana, quando il pareggio contro il Cercle de Bruges ha confermato i grandi dubbi del club. Come previsto da Ronny Deila, che aveva già chiesto rinforzi a gennaio, Rafael Onyedika è colpevole di troppi errori di posizione. Per quanto riguarda il gol di Kevin Dinke di lunedì pomeriggio, è stato lui a permettere a Utkus di non trovarsi in posizione di fuorigioco, regalando così l'assist al capocannoniere del torneo. Era quindi chiara intenzione del Club Brugge completare molto rapidamente l'arrivo di un nuovo centrocampista difensivo in preparazione alla prossima stagione. Blauw & Zwart si sono mossi velocemente e il primo percorso è stato quello corretto: il percorso per Ardon Jashari. Ardon Gashari, la prima promozione estiva del Club Brugge Il 21enne centrocampista difensivo, l'attuale giocatore del Lucerne, sarà il nuovo numero 6 del Bayern. Nazionale svizzero da settembre 2022, ha due opzioni e quest'estate dovrebbe giocare il primo grande torneo della sua giovane carriera. Ardon Gashari è un titolare indiscusso, capace di fare la differenza anche in attacco: sei gol e quattro assist in questa stagione, e ha già segnato più di 25 gol e fornito 10 assist in carriera, e il profilo difensivo piace andare attaccando. Giocatore interessante, il Club Brugge lo ha pagato: 6 milioni di euro. Ardon Jashari si unirà ufficialmente al nucleo a partire dal 1 luglio 2024. Cartellone pubblicitario a Bruges. 🖼️

Presto realtà. 🔵⚫ pic.twitter.com/B1m3GdWrVn – Club Brugge KV (@ClubBrugge) 3 aprile 2024

“Tipico esperto di caffè. Guru del cibo. Praticante di viaggio amatoriale. Appassionato di Internet professionista.” READ Stadio chiuso per l'Atlético-Manchester City