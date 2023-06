Fumata bianca per l’Anderlecht in mezzo al campo: l’ultimo trasferimento

L’Anderlecht dovrebbe ufficializzare l’arrivo di Santiago Hezy nei prossimi giorni. Qual è il lancio finale della finestra di trasferimento.

Citato in Anderlecht Da diversi giorni il centrocampista argentino Santiago Hezy dovrebbe sbarcare nella capitale. Secondo il sempre ben informato Fabrizio Romano, il 21enne arriverà nel fine settimana per le visite mediche e il contratto iniziale.

Tieni presente che l’Anderlecht dovrebbe ingaggiare a tempo indeterminato il centrocampista argentino Santiago Hezy. È stato raggiunto un accordo completo per 8 milioni di euro con add-on. 🟣⚪️🇦🇷 Hezy si recherà in Belgio alla fine del fine settimana per completare le visite mediche. Abbiamo concordato. pic.twitter.com/31Re3xiSJ9 – Fabrizio Romano 17 giugno 2023

Giornalista di Le Soir, Guillaume Raedts vuole essere più cauto specificando che non c’è ancora un accordo definitivo. A breve, però, dovrebbe concludersi il trasferimento per questo nazionale argentino Under 23, pari a circa 8 milioni.