Ultime chiacchiere su trasferimenti e trasferimenti 28/06: Dejaguirre – Kane – Weah – Limbombe – Villalba Rodrigo – Belgali – Kalot – Toma

L’Arabia Saudita e i suoi ricchi club continuano a rivitalizzare le notizie sui trasferimenti. Dopo Kalidou Coulibaly, N’Golo Kante, e forse prima di Hakim Ziyech, il giocatore del Chelsea si è nuovamente unito al campionato saudita. (Per saperne di più)

L’Arsenal è in fiamme in questa finestra di mercato estiva. Il club inglese è vicino all’ingaggio di Declan Rice (West Ham) per oltre 120 milioni di euro. Nel frattempo, l’Arsenal ha appena firmato Kai Havertz. (Per saperne di più)

Retrocesso in Championship, il Leicester dovrà subire diverse partenze. Dopo Youri Tielemans, anche un altro dirigente e armatore di volpi divorziato lascia la nave. (Per saperne di più)

Tutte le voci di trasferimento raccolte in un unico sito. Quale squadra è interessata a quale giocatore? Dai un’occhiata prima qui! Dejaegere – Kane – Weah – Limbombe – Villalba Rodrigo – Belghali – Calut – Teuma

Raggiunto l’accordo per trasferire Teddy Toma a Reims!

L’Union Saint-Gilloise e lo Stade de Reims avevano discusso per diverse settimane del trasferimento di Teddy Thomas. Il maltese probabilmente lascerà il Club di Bruxelles per lo Champagne. (Per saperne di più)

UFFICIALE: Alexandru Callot firma con l’OHL

Standard sta gradualmente costruendo il suo team per il prossimo anno. La partenza di alcuni giocatori sembra convenire a entrambe le parti. Per prepararsi al futuro. (Per saperne di più)

UFFICIALE: Rafik bulgaro firma per Mechelen

Dopo una stagione molto complessa, Mechelen vorrà costruire una squadra forte con il potenziale per ottenere risultati migliori. (Per saperne di più)

Genk Sibel Fran Villalba

Il Genk intende rafforzarsi quest’estate sul mercato. La famiglia Limburger è molto attiva. (Per saperne di più)

George Ilinikhina si allena con l’Anversa

Campioni belgi e vincitori di coppe, l’Anversa ha gli argomenti per attrarre giocatori di alto livello. (Per saperne di più)

Brian Limbombe Fresco finalista Heracles Almelo

Il Tolosa pensava, dopo la partenza di Brecht Dejiger, che ci sarebbe stato di nuovo un belga tra le sue fila nella persona di Brian Limbombe. (Per saperne di più)

Timothy Weah si avvicina alla Juventus

Non c’è dubbio che il Club Brugge vorrà intensificare il suo attacco quest’estate. Alcuni mesi fa, i residenti di Bruges hanno provato Timothy Weah. (Per saperne di più)

Jordan Semedo Varela è in prestito al Cercle Brugge

Con una grande stagione dal 2022 al 2023, il Cercle de Bruges è già attivo nel mercato dei trasferimenti. L’AS Monaco FC dà il benvenuto a un giocatore in prestito. (Per saperne di più)

Le cose si stanno scaldando per Harry Kane al Bayern Monaco

A 29 anni, sembra che Harry Kane stia uscendo. L’attaccante inglese potrebbe lasciare il Tottenham quest’estate. Sarà vicino al Bayern Monaco. (Per saperne di più)

Citando il belga Brecht Dejaegere, può finalmente scegliere una destinazione sorprendente

Al termine del suo contratto con l’FC Toulouse, Brecht Degeger deve trovare un nuovo direttore. (Per saperne di più)

Le ultime indiscrezioni su trasferimenti e trasferimenti 27/06 Le ultime indiscrezioni su trasferimenti e trasferimenti 29/06