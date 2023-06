Finestra di trasferimento in tempo reale: il Real Madrid sarà pronto a rendere Kylian Mbappé il giocatore più costoso della storia

La finestra di mercato inglese è scossa per l’epopea Declan Rice. Il capitano del West Ham sta per lasciare il suo club, ma i londinesi vogliono tanti soldi per lasciarlo andare. Arsenal e Manchester City hanno finora lottato per permettersi i servizi del giocatore inglese. Ma i cittadini stavano per abbandonare la gara. Secondo il Daily Mail, mercoledì il West Ham ha rifiutato una terza offerta dell’Arsenal per l’acquisto di Declan Rice, del valore di oltre 120 milioni di euro. Questo rifiuto ha raffreddato l’entusiasmo della città! I campioni in carica ritengono che il prezzo sia diventato troppo alto. I Gunners rimarranno gli unici in archivio.





Kylian Mbappe Rimarrà la scorsa stagione al Paris Saint-Germain? Ieri vi abbiamo fatto un resoconto della situazione a Parigi. I giornali spagnoli hanno riferito, mercoledì, che il Real Madrid sta preparando un’offerta massiccia per il campione del mondo 2018. Un’offerta che potrebbe raggiungere i 250 milioni di euro. Questo lo renderebbe il giocatore più costoso della storia.

Harry Kane Lascerà (finalmente) il Tottenham quest’estate dopo diversi tentativi di trasferimento falliti l’estate precedente. Il Bayern Monaco ha un accordo con il giocatore e resta da convincere il Tottenham a separarsi dal proprio capitano. Passerà attraverso una larghezza molto grande. Il Tottenham ha già rifiutato un’offerta iniziale di 70 milioni di euro.

Giacomo Madison Atterrerà al Tottenham. Il Leicester riceverà 46,4 milioni di euro. Tutto è chiuso, il giocatore deve ancora superare gli esami medici.

Fabio Carvalho Andrà in prestito all’RB Lipsia. Il 20enne è in prestito dal Liverpool per un anno ma non lascerà definitivamente i Reds perché non c’è un’opzione di acquisto nell’affare.

Il Chelsea continua a ridimensionare la sua enorme squadra. Le guance di Ruben Loftus Lascerà i Blues e passerà al Milan.





trasporto in belgio

Standard sta per tornare Zenho Vanheusden. Maggiori informazioni qui.

Il Cercle Brugge ha ottenuto un prestito dal difensore francese Giordano Semedo Lo ha annunciato mercoledì il club francese Monaco, proprietario del Cercle Club.

Mechelen tiene il suo secondo acquisto nella finestra di mercato con l’arrivo del difensore Rafik Belghali Da Lommel, i due club hanno annunciato mercoledì. Il lato destro ha firmato un contratto fino al 2026 con KaVé.

Shinji Okazaki Il club della Limburg Jupiler Pro League ha annunciato, mercoledì, l’estensione del suo contratto con il Sint-Truiden per un’altra stagione.