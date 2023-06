Quali sono le speranze per settembre? Il prossimo allenatore lavorerà… con il talento a sua disposizione

Che si tratti di Jackie Mathisen o di altri, il futuro allenatore dell’Under 21 dovrà vedersela a settembre con una generazione ringiovanita. Ecco alcuni nomi da seguire per la generazione futura.

portieri

Martin Vandevoordt, promessa della prima squadra, e Maxime Delange lasceranno il cuore dell’Under 21. Resta da vedere se Seni Laminsche proverà a diventare il numero 1 dell’Anversa la prossima stagione, può ricoprire lo stesso ruolo nell’Under 21. Kjell Pressman, Portiere della squadra Under 19, può salire di categoria, proprio come Martin Delavale (19) Dallo Sporting Charleroi.







I Difensori

Teoricamente, alla prossima campagna potrebbero partecipare diversi detentori di questo euro: è il caso del duo Debito – inverno, che comunque rischia la convocazione in serie A. Ma in una posizione così impegnativa, chiudere la sua carriera nell’Under 21 a 23 anni è un evento comune. Debast però non faceva parte della generazione under 21: se accettasse questo ruolo, potrebbe esserlo per la generazione successiva.







Mentre Pletinckx, Patris e De Cuyper avranno superato l’età richiesta, i giocatori adorano Hugo Sickett et al Ameen Al-Dakhil È possibile rimanere. Secondo la sua prestazione nella federazione, Vidi Lysin Sarà uno dei nomi che seguiranno; RSCA può anche fornire Killian Sardella et al Licenza Luca Era già chiamato in passato. Sul lato standard, Luca Nobbi et al Nathan Ngoy Sembra pronto per andare avanti.

centrocampisti

Aster Franks e Mandela Keita, se non diventano demoni a pieno titolo, possono diventare i pilastri della generazione futura; Saremo sorpresiArne Engels Non prende un’altra dimensione, è titolare della Bundesliga. Il resto rischia di cambiare completamente volto.







Ma nel mezzo, ci sono opzioni: Telaio KanaE Noah Mbamba ma anche il meno conosciuto Giuseppe Nung (Juventus), che dovrebbe esplodere, potrebbe prendere spazio nel girone. in modo aggressivo, Luca Owen Sembra sicuro, mentre aspettiamo Femminuccia Sandra Che cresca a Bruges, proprio come Cihan Kanak standard.

Attaccanti/ali

A questo livello, la rigenerazione sarebbe semplicemente… completa. È impossibile prevedere come sarà la linea offensiva di Espoir, ma deve essere giovane. Pertanto, è difficile immaginare il futuro allenatore senza di lui Mike Gudets et al julian duranville, Ma è difficile dire se ragazzi come Anthony Descott o Antoine Colasin, che trovano colore, torneranno. Kazem Olegbehche doveva firmare per lo Standard, è un prospetto under 21, ma dovrà ripartire.







il più giovane Lukas Stassen, Mario Strewkens E anche – se inizia nella squadra A – Norman Bassetto Avrà la possibilità di giocare, visto che la precedente generazione di under 21 ha lasciato un enorme vuoto, che dovrebbe essere colmato da ragazzi che teoricamente potrebbero trasformarsi in under 19.