Tutto cambia il 1° febbraio: SNCB e VOO alzano le tariffe, bonus Pelé e buone notizie per i conti di risparmio

Dal 1° febbraio è possibile presentare domanda per usufruire di un bonus di 250 euro per chi riscalda prevalentemente a pellet.

Il modulo da stampare e restituire a FPS Economy così come l’applicazione web saranno “normalmente” messi online il 1° febbraio. “Stiamo facendo del nostro meglio per prepararlo in tempo”, abbiamo avvertito all’interno di FPS Economy, che vuole proteggersi da un potenziale crash del computer quando è online.

L’indennità di riscaldamento a forfait di 250 euro è destinata ai consumatori che si riscaldano prevalentemente a pellet nell’abitazione principale. Non possono richiedere l’“assegno pellet” coloro che al momento della presentazione della domanda hanno usufruito di un assegno federale di bonus gasolio o gas, o coloro che hanno usufruito della tariffa sociale gas.

VOO giustifica questo aumento con la “situazione economica del tutto eccezionale”: prezzi dell’energia, inflazione superiore al 10% e conseguenze legate alla pandemia come difficoltà nell’approvvigionamento di alcuni componenti elettronici i cui prezzi sono anch’essi aumentati. L’operatore spiega che sono tutti fattori che incidono direttamente sul settore delle telecomunicazioni.

La bolletta per i clienti VOO aumenterà leggermente dal 1° febbraio, dopo che l’operatore ha deciso di aumentare i suoi prezzi di circa il 6%. Tuttavia, le offerte di servizi saranno adattate.

Charleroi Caterpillar Airport: quando la regione è in competizione con se stessa

READ Charleroi Caterpillar Airport: quando la regione è in competizione con se stessa

Anche il costo del Diabolo, che i passeggeri pagano per ogni viaggio in treno da e per l’aeroporto di Bruxelles, sarà aumentato il 1° febbraio. Gli utenti ora pagheranno € 6,40 in più rispetto al prezzo del biglietto rispetto ai € 6,20 precedenti.

I prezzi del lavoro da casa e degli abbonamenti scolastici, la cui evoluzione dipende in parte dall’evoluzione dell’indice sanitario, saranno rivisti del 9,73%.

Il “biglietto senior” per chi ha più di 65 anni costa € 7,80 (+ € 0,60) da febbraio, mentre il “pass giovani” fino a 26 anni costa € 7,10 (€ 0,50). Un biglietto standard da 10 corse (“Standard Multi”) costerà 9 euro in più e costerà 93 euro nella versione digitale o 96 euro nella versione cartacea.

Allo stesso tempo, l’azienda garantisce che continuerà a sviluppare i propri servizi per offrire maggiore comodità e velocità investendo nella propria rete. Proseguirà quindi l’implementazione “massiccia” dell’offerta Giga, che consente una connessione Internet ad alta velocità fino a 1 gigabyte al secondo (Gbps), ed entro la fine del 2023 un cliente su due dell’operatore dovrebbe essere in grado di per approfittarne.

I costi del trattamento della FC sono stati estesi ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni

CFTRIO per CF sarà interamente rimborsato a partire dal 1 febbraio 2023 per i bambini di età compresa tra 6 e 11 anni che soddisfano le condizioni. Questo sarà anche il caso della monoterapia con Kalydeco per i pazienti a partire dai 4 mesi.

Quindi non sarà necessario in questa data presentare una domanda all’Orphan College of Medicine. Numerosi studi clinici dimostrano che Keftrio migliora la funzione polmonare, riduce l’uso di antibiotici e migliora la qualità della vita dei pazienti.

Caledico permette di ristabilire l’equilibrio salino-idrico delle vie respiratorie per proteggere i polmoni.

Beobank aumenta i tassi di interesse sui conti di risparmio

Come molte altre banche, Beobank aumenterà le tariffe base e i premi fedeltà sui conti di risparmio regolamentati. Queste modifiche entreranno in vigore dal 1° febbraio 2023.

Pertanto, i conti di risparmio regolamentati Fidelity Plus, Excellence e Young esistenti vedranno aumentare il tasso base allo 0,25% e il bonus fedeltà (per ogni nuovo versamento o importo esistente per il quale verrà rinnovato il periodo di fedeltà) allo 0,25%, mentre per il conto Classic, la tariffa aumenterà Basic allo 0,30% e il bonus fedeltà allo 0,10%.

Il conto deposito strutturato Step Up, che permette di risparmiare fino a 750€ al mese e che sarà nuovamente disponibile per l’apertura dal 1° febbraio 2023, offrirà una rata base dello 0,25% e un premio fedeltà dello 0,80%.

Infine, la banca ha anche annunciato il lancio di un nuovo conto deposito strutturato Save Plus. Se il saldo del conto dopo il deposito è pari o superiore a 50.000 EUR, il tasso base sarà dello 0,25% e il bonus fedeltà dello 0,80%. Se il saldo del conto dopo il deposito è inferiore a € 50.000, il tasso base è dello 0,25% e il bonus fedeltà è dello 0,25%.

Entrano in vigore le misure di riduzione del credito temporale

Finalizzato al risparmio di bilancio da parte del governo Vivaldi, è stato previsto il credito a tempo. Le nuove regole in materia entreranno in vigore dal 1° febbraio 2023.

Pertanto, qualunque sia il motivo, la durata massima del credito sull’intera carriera sarà ridotta di tre mesi, da 51 a un massimo di 48 mesi.

Inoltre, il credito a tempo pieno (ovvero una pausa completa, sia che tu lavori a tempo pieno o part-time) dovuto alla cura del tuo bambino può essere raggiunto solo fino a quando il bambino non raggiunge l’età di cinque anni. bambino, invece di otto anni fa.

“Per il diritto al credito orario e alle indennità inferiori all’intervallo e 1/5 del credito orario per la causa della cura del figlio, l’età del figlio non è variata (meno di otto anni)Onem specifica l’agenzia di stampa Belga.

Restano invariate le indennità corrisposte da Onem, fatta eccezione per il premio maggiorato di cui possono beneficiare i lavoratori a tempo pieno o part-time con almeno cinque anni di anzianità presso la propria azienda, che scompare.

La Russia spalanca le porte davanti ad alcuni paesi

Dal 1° febbraio la Russia vieterà la vendita del suo petrolio ai paesi stranieri che utilizzano il prezzo massimo dell’oro nero russo, fissato all’inizio di dicembre a 60 dollari al barile dall’Unione Europea, dal Gruppo dei Sette e dall’Australia. Questa decisione non avrà un impatto particolare sul mercato belga, secondo il sindacato di settore Energia, ex associazione petrolifera.

Il decreto precisa che la misura è prevista per un periodo di cinque mesi “fino al 1° luglio 2023”. Solo una “decisione speciale” dello stesso Vladimir Putin potrà consentire la consegna del petrolio russo a uno o più Paesi che hanno implementato i price cap nelle ultime settimane, come si legge nel decreto pubblicato alla fine dello scorso anno.