Passare l’aspirapolvere o usare il forno e fare la doccia: sono questi i gesti quotidiani che consumano sempre meno energie

Il prezzo dell’elettricità è ancora molto alto nel Paese. Con un consumo medio annuo per famiglia di 3.500 kWh, la bolletta sale a oltre 2.300 euro all’anno. Da qui la necessità di gestirne al meglio i consumi. Tuttavia, non è sempre facile rendersi conto di ciò che consumiamo quotidianamente. Cosa si può fare con solo 1 kWh?

1 kilowattora è indicato da un’unità di misura che corrisponde alla quantità di energia prodotta o consumata in un’ora da una macchina da 1000 watt.

insieme a 1 kWh, Puoi fare molte cose. Prima di tutto, scegliere la lampadina giusta:

La lampadina da 60 watt fornisce 16 ore di illuminazione

La lampadina da 42 watt fornisce un’illuminazione 24 ore su 24

Il LED da 7W fornisce 142 ore di luminosità

Con 1 kW è possibile utilizzare il forno per un’ora, avviare il ciclo della lavastoviglie e utilizzare la macchina del caffè per una settimana.

Con 1 KWh è anche possibile Guarda la TV o gioca ai giochi per console per 3-8 ore secondo la loro attrezzatura. 1 kWh può essere utilizzato anche per la ricarica Collana GSM Son 100 ore Qualsiasi 50 cicli di ricarica o giù di lì Aspirapolvere per un’ora.

Anche per muoversi, a volte ci vuole un po’ di troppo. Con 1 kWh, una bici elettrica può percorrere da 80 a 100 km, uno scooter da 12 a 25 km e un’auto elettrica da 5 a 7 km.

Al contrario, alcuni gesti quotidiani possono costare molte energie. per prendere La doccia richiede almeno 2 kWh E se lo preferisci Il bagno arriva a 4 kWh.

Per il lavaggio, con 1 kWh è possibile fare un lavaggio, un ciclo breve, ma per il ciclo di asciugatura saranno necessari 3 kWh.