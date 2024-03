“Tomorrow We Belong” del 18 marzo 2024: George lotta con i dubbi dopo aver incontrato la sua bambina | Miriam è coinvolta nell'omicidio di Charlotte Lagesi? (Riepilogo in anteprima dell'episodio 1644)

“Tomorrow We Belong” viene presentato con il riepilogo dettagliato e completo dell'episodio 1645 per lunedì 18 marzo 2024 – In questo nuovo episodio di DNA in onda il lunedì alle 19:10 su TF1, George Dovrà affrontare una scelta difficile quando la polizia scoprirà la vera identità della fidanzata di Nathan.

Il domani è nostro: riassunto della puntata di lunedì 18 marzo 2024

Aumenta la tensione tra Maud e Camille

Durante la colazione, Maud e Camille discutono su una scatola di cereali. Mentre Camille lo prende come uno scherzo, Maud si arrabbia molto con sua sorella. Rafael è sorpreso dal comportamento di sua figlia e la trova imprudente per diversi giorni. Rafael vuole parlargli, ma Camille preferisce farlo.

Camille va nella stanza di sua sorella per scusarsi per aver litigato con lei stamattina, ma Maud non sente nulla. Camille affronta poi l'argomento arrabbiato: Diego. Ha promesso alla sorellina che non c'era niente tra lei e lo studente delle superiori. Camille gli consiglia di fare la prima mossa, perché Diego è un giovane timido. Maude risponde che non si vergogna della sua presenza, poi lascia bruscamente la stanza.

A scuola, Maud sta per andare a parlare con Diego, quando all'improvviso appare Ryan. La bambina sta ascoltando la conversazione di due studenti delle scuole superiori. Ryan chiede a Diego se è finalmente riuscito a troncare la relazione con Camille, ma quest'ultima risponde che non è così semplice. Maud è arrabbiata e passa davanti ai bambini senza rivolgere loro la parola. Ryan cerca di trattenerla, ma Maud non si volta.

Dopo la lezione, Diego trova Camille nel vigneto. Lei gli dice che ha bisogno di parlargli di qualcosa, ma il giovane sta parlando davanti a lei. Prende il coraggio a piene mani e le dichiara il suo amore: “Quando ti guardo, vedo una ragazza meravigliosa, sicura di sé e che non si lamenta mai. Non sei tu a scherzare, è il mondo intorno a te che commette errori. Se questo mondo prendesse un po' più di esempio da te , Lo troverei molto più bello. Ti dico tutto questo perché amo passare il tempo con te e vorrei che potessimo trascorrerci più tempo. Perché ti amo davvero, Camille. »

George riconoscerà il bambino?

Al St. Clair Hospital, Swizzich dice a Vanessa che il suo bambino sta benissimo. Vanessa risponde che è perché è il frutto dell'amore. Soizic continua a parlare del programma di vaccinazione. L'assassino dice a Swizzich che deve parlare con George di tutto questo. È convinta che si prenderà cura del suo bambino. Soizic è discutibile.

Da parte sua, in Il cucchiaio, Georges informa Victoire di essere turbato dall'arrivo di suo figlio. Non sa ancora se vuole tenerlo o affidarlo ad una famiglia adottiva. Disse al suo amico: “Se lo riconosco, devo dirgli la verità sulla sua storia e temo che questo lo distruggerà”.. Victoire risponde che lo sosterrà qualunque sia la sua scelta: “Non ho dubbi che saprai chi ami e ti prenderai cura di loro.”. Ma lei lo avverte su un punto importante: è pronto a dare a Vanessa un posto nella sua vita?

Dopo questa discussione, George fa visita a Vanessa. Stava per mostrargli l'elenco dei nomi, quando all'improvviso George le disse che non avrebbe riconosciuto il bambino: “Non posso tenerlo. Questa è la soluzione migliore per lui. Mi rifiuto di lasciarlo vivere all'ombra di un assassino.”. George dice addio a Vanessa mentre lei scoppia in lacrime.

Lasciando la stanza di Vanessa, George incontra Christel Moreno. Lei gli dice che i documenti per l'autorizzazione del bambino non sono ancora stati completati e che la questione richiederà solo pochi minuti. George risponde che non è sicuro di voler conoscere il bambino. Christelle gli consegnò i documenti, spiegando che aveva cinque giorni per riflettere sulla questione. Quindi cambierà idea? George è confuso. Cammina sulla spiaggia e vede un padre che gioca con suo figlio. Guarda a lungo il documento, come se stesse per firmarlo.

Miriam è collegata all'omicidio di Charlotte Lagesi?

Alla stazione di polizia di Sète, l'Auror informa Sarah che il compagno di Charlotte, Lagesi, era in mare quando è stata uccisa. Durante l'interrogatorio, ha dato al capitano della polizia una foto della ragazza di Nathan. Il suo vero nome è Valentin Ribeiro. Sarebbe arrivata a Sete tre settimane prima, e Charlotte l'aveva accolta nella sua casa senza fare domande. Per la polizia, Valentin diventa il principale sospettato.

Pochi minuti dopo, Nathan si reca alla stazione di polizia per ottenere informazioni sulle indagini. Sarah accetta di dargli il nome della sua amica. Ho promesso di non arrendermi e di tenerlo aggiornato. Dal canto suo Bruno avverte Nathan, ma quest'ultimo non vuole sentire nulla: “È in pericolo e non posso fare nulla. Mi sta uccidendo. La amo.”. Bruno lo abbraccia per rassicurarlo.

Timothy Auror riferisce che il telefono di Valentine è spento dal 13 marzo, ora esatta della morte di Charlotte. Dal canto suo, Sarah scopre che Valentin Ribeiro porta il nome di sua madre e che suo padre è ben noto alla polizia: è Dominique Girsaud, presidente della società Color Sète, ad avvelenare la tovaglia Fretique. Sarah informa il capitano della polizia che Valentin studiava enologia a Bordeaux. A gennaio si è trasferita improvvisamente a Dunkerque per svolgere le faccende domestiche e due mesi dopo è tornata a Sète. Aurore è convinta che la giovane sia tornata a rivedere il padre in carcere.

Più tardi quel giorno, l'Auror informò Sarah che Dominique Girsaud era morta di infarto a metà dicembre. A quel tempo Valentin era ancora a Bordeaux e subito dopo si trasferì a Dunkerque per lavorare presso la Demi Textiles Company. Dopo una rapida ricerca su Internet, i due agenti di polizia hanno scoperto che Miriam Becker, la madre di Nordin, è la presidente di questa azienda.

Aurore informa subito Martin, l'ex compagno di Miriam. Insieme decidono di convocare Manon e Nordine per informarli della decisione radicale: rimuoverli dal caso. Nordin è preoccupato ed è convinto che la polizia sospetti sua madre. Chiede chiarimenti a Martin, e quest'ultimo accetta di fornirgli gli ultimi elementi dell'indagine. Martin quindi si assicura che Nordine non dica nulla a sua madre.

Al calare della notte, Miriam si mette al volante della sua macchina. Ascolta il messaggio vocale lasciato dal capitano della polizia, in cui la convoca in questura per rispondere ad alcune domande relative alle indagini. All'improvviso Nour El-Din salì in macchina e disse a sua madre: “Non preoccuparti, te lo dirò. Ti lasceranno in pace.”

Il domani ci appartiene dal lunedì al venerdì alle 19:10 su TF1