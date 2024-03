'È pazzesca', 'la nuova Camilla': Rose Hanbury, presunta amante di William, manda nel panico la stampa britannica e i fan di Kate Middleton

Una personalità che interessa ai suoi follower Monarchia britannica anni fa. Rosa Hanbury, Marchesa di Cholmondeley, se ne parla ancora. E per una buona ragione: i tabloid hanno appena pubblicato articoli sulla presunta amante del principe William nel bel mezzo della vicenda Kate Middleton.

“Camila 2.0”

“Scegliere questo preciso momento per presentare segretamente l'amante del principe William è una follia“Siamo stupiti in particolare dai relè X Signora Figaro. Poco dopo l'immagine “elaborata” di Kate Middletonla stampa britannica ha effettivamente pubblicato le foto destinate Rosa Hanbury Sui loro siti. È un momento a dir poco strano, quando sappiamo quanto sia fragile la principessa del Galles. Su Internet si vedono delle lingue davvero cattive nel Marchese de Cholmondeley.”Barella Parker Bulls da 2,0 pollici…

Questa non è la prima volta che Rose Hanbury suscita scalpore nei media attraverso il canale. Come scrivevamo il 12 marzo, è dal 2019 che circolano voci sull'infedeltà del principe William. All'epoca, Presunta rivalità Tra due Kate Middleton E la sua ex ragazza Rosa Hanbury È stato sensazionalizzato dai tabloid. “Tutti sanno che Kate e Rose sono molto arrabbiatePoi ha confermato una fonte sole. Diverse fonti che circondano la famiglia reale del Norfolk lo hanno affermato Il principe William avrebbe tradito sua moglie con la marchesa di Cholmondeley.