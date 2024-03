Jake Lloyd (Anakin Skywalker) è ricoverato in un reparto psichiatrico: la storia dettagliata di sua madre, 25 anni dopo Star Wars

Lui è uno di quelli Stelle bambini Che non è riuscito a riprendersi dalla fama iniziale. Per giovani persone Jake LloydCi è voluto solo un turno prima che venisse rapidamente colpito da disturbi mentali. Dopo che i giovani hanno giocato Anakin Skywalker Nel film Star Wars, Episodio I: La Minaccia FantasmaL'attore, all'età di 10 anni, è diventato un volto di culto Epica di fantascienza Alla fama internazionale. Ma secondo i recenti segreti di sua madre, Lisa LloydLa vita non è stata facile per lui dopo questa avventura. Io ho Notizie ScrippsRicorda la complicata adolescenza di suo figlio e il cambiamento nella sua personalità iniziato al liceo.

È morto l'attore che aveva recitato nella prima saga di Star Wars

“Ha cominciato a parlare di 'fatti'. Non conosceva la realtà in cui si trovava. Io non sapevo cosa rispondergli.” Gli chiese quali fossero i suoi compiti e lui rispose: “Ho davvero bisogno di farlo?” Non so nemmeno in quale realtà mi trovo. »

Lisa Lloyd e suo figlio Jake Lloyd alla première di Star Wars Episodio I: La minaccia fantasma a Los Angeles. © Collezione Ron Galella tramite Getty / 1999 Ron Galella LLC.

Paranoie crescenti

Le parole che hanno spinto Lisa Lloyd a prenderla Un penny A diversi medici. Sto pensando ad un Disturbo bipolareHanno prescritto cure senza alcun risultato. Dopo aver conseguito la laurea e mentre si prepara a iniziare gli studi universitari, Jake Lloyd comincia a sentirsi di nuovo male.

“Saltava le lezioni. Mi ha detto che la gente lo seguiva e che persone con gli occhi neri lo guardavano per strada.”dice la madre, aggiungendo che per lui è normaleadolescente Per avviare una conversazione con i conduttori televisivi… attraverso lo schermo.

4 maggio: 8 cose sorprendenti da sapere su Star Wars

Viene ricoverato in un centro di riabilitazione

Dopo molte visite a diversi… i dottoririveliamo a Paranoie dissociative Da Jake Lloyd. Una diagnosi che non può essere accettata dai giovani che rifiutano di ricevere qualsiasi cura, credendo di non essere malati. Attualmente è dentro Centro di riabilitazione Legato ai disturbi mentali di cui Jake Lloyd soffre da dieci mesi. Anche se dovrà restare lì per altri 8 mesi, le sue condizioni migliorano fino alla massima felicità la mamma.

“Sta diventando sempre più socievole.”confessa ai media americani prima di aggiungere che Jake Lloyd è ancora un suo fan Franchising commerciale Chi lo ha fatto conoscere: “Ama tutti i nuovi progetti di Star Wars. La gente pensa che Jake odi Star Wars, lui lo adora.”