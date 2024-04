Risultati WWE RAW del 22 aprile 2024

WWE Columbus, Ohio

I commentatori sono Michael Cole e Pat McAfee.

– Stasera c'è WWE RAW, lo spettacolo rosso inizia con Michael Cole e Pat McAfee sul ring che ci danno il benvenuto. Cole dice che la settimana scorsa Rhea Ripley ha dovuto lasciare il titolo a causa di un infortunio, ma stasera incoroneranno un nuovo campione. McAfee dice che avremo una Battle Royal per determinare il nuovo campione. Cole dice che stasera la partita sarà un evento principale. Mostriamo il video dell'annuncio dell'infortunio di Ripley lunedì scorso a Raw.

– J Owusu Poi sale sul ring e dice che Jay si ripercuoterà tra due settimane. Quindi ha molto da dimostrare. Deve dimostrare al mondo intero chi è: il main event Jey Uso. Quindi deve battere Damian Priest per farlo. Per assicurarsi che tutto quello che aveva passato ne valesse la pena. musica Damiano il prete Inizia e sale sul ring. Pandit dice che è venuto solo per parlare. Il display completo di Jey Uso, YEET e l'energia, si adattano bene a Jey. I due sono in guerra da un anno, ma lui vuole parlare di una notte specifica. Non ne ha mai parlato pubblicamente, ma c'è stata una notte in cui Jey Uso lo ha picchiato così forte che è andato nel backstage per dirgli che Jey si era guadagnato il suo rispetto. Per questo lo ha voluto nel Giorno della Resurrezione. Poi ha detto che sarebbero andati al bar e avrebbe pagato il conto. Il prete dice di essersi dimenticato per gran parte della notte, ma ricorda che J gli aveva detto che sarebbero stati i prossimi in cima. Il prete dice che è qui con Jai così orgoglioso, e Jai aveva ragione.

Il prete in realtà dice che Jay aveva quasi ragione, e lui è stato il prossimo. Il titolo mondiale mostra perché è lì, dopo e adesso. Va bene, Jay è la prima persona nell'elenco delle persone che possono aiutarlo a brillare. Jay sarà il primo a perdere e il primo ad aprire la palla. Il prete stava per andarsene, ma Jay lo fermò. Jay dice che il prete lo vede semplicemente come un altro utente, ma il prete parla molto di qualcuno che viene da Doomsday. Se il prete è il capoclan è perché Mami è rimasta ferita. Il che rende il cane del prete Dominik Mysterio una femmina. Jay dice che sarà il prossimo campione di Backlash e gli viene mandato Priest. Lancia forte!

Affronta Jay e il prete. JD McDonagh vuole attaccarlo da dietro, ma Jey lo evita e colpisce Priest con dei superkick prima di lasciare il ring.

– Al rientro dopo la pausa, i campioni salgono sul ring.

Campionato Raw Tag Team – Partita Tag Team

Fai da te (Johnny Gargano e Tommaso Ciampa) vs. Meravigliosa Verità (C)

Alla fine del combattimento, DIY ha sferrato un running kick su Truth per coprirlo, ma Miz ha tirato Gargano fuori dal ring per fermare il conteggio. Ciampa ha attaccato Miz a bordo ring, ma Miz lo ha respinto tra il pubblico. Miz prende il tag. Gargano blocca Miz con un conteggio veloce, ma reagisce a due. Truth e Miz continuano con il loro Truth Crushing finale per il conteggio di tre.

Gagnants: La meravigliosa verità

– Nel backstage, JD McDonagh e Damian Priest parlano insieme. Damien Priest dice che non esiste un piano e non ha chiesto aiuto a McDonagh stasera o la scorsa settimana. McDonagh ha fallito entrambe le volte. Arrivano Dominik Mysterio e Santos Escobar. Domenech dice che si sentiva un po' frustrato dopo la partita, così ha chiesto a Santos Escobar di sostituirlo Ha ricambiato il favore un'ultima volta. Il prete non è contento. Il prete dice a McDonagh e Dominic di sistemare i loro affari e di stare lontani dalla sua famiglia.

– Il ritorno della WWE annuncia NXT Battleground 2024 da Las Vegas (dettagli qui).

L'Impero entra sul ring. Günther Dice che sa che probabilmente vorremmo sentirlo parlare di Sami Zayn, ma no. Si prese un momento per elaborare quello che era successo. Per oltre 600 giorni ha portato il titolo intercontinentale a un livello senza precedenti. Nel processo è diventato il miglior campione della storia. Il Ring General rimarrà per sempre nella storia del torneo. Sfortunatamente, questo significa anche che gira da queste parti da due anni con un grosso bersaglio sulla schiena e la pressione di diventare campione. Questo peso non è più sulle sue spalle, grazie a Sami Zayn. Poiché ora non era più un bersaglio, si era trasformato da inseguitore in cacciatore. Può fare quello che vuole. È una nuova era. Non importa in quale divisione si trasferirà nel Draft WWE, il suo nome sarà saldamente affermato in questa nuova era. Quindi si annuncia come il primo partecipante al torneo King of the Ring. Poi spetterà a lui decidere quale torneo vuole. Che si tratti del Campionato Intercontinentale o di qualcos'altro. Ma ecco un avvertimento per tutti gli eroi: verranno cacciati via da qualcuno che è stato in grado di essere un eroe per il tempo più lungo. Il Generale dell'Anello diventerà presto il Re dell'Anello!

Inizia la musica del nuovo giorno e arriva la squadra. Kofi Kingston dice che Gunter ha ragione, questa è una nuova era. Ma cosa c'è di meglio che avere un nuovo giorno in cui tuffarsi? Xavier Woods dice che stiamo guardando l'ultimo Re del Ring della WWE. Quindi Gunther è uno schiavo del trono. Woods dice che quest'anno porterà avanti la sua eredità diventando due volte Re dell'Anello. Gunther dice che vincendo il torneo ripristinerà l'immagine del re del ring e Woods sarà conosciuto come un burlone che fingeva di essere il campione. Questo era Gunther, un campione, dice Woods. Dove è andato Gunther? I due cantano le parole da ripetere. Gunther dice che basta. È un livello sotto, quindi Kaiser e Vinci devono sistemarlo. Woods dice che si affronteranno al King of the Ring, ma nel frattempo hanno deciso di farlo stasera.

– Indietro, inizia la partita.

Partita a squadre

Ludwig Kaiser e Giovanni Vinci Accompagnato da Gunther contro Kofi Kingston e Xavier Woods

Alla fine del combattimento, Kingston spinge Kaiser fuori dal ring. Woods prende il tag. Fanno la mezzanotte a Vinci contando fino a tre.

Vincitori: Kofi Kingston e Xavier Woods

– Dopo il litigio, Gunther si arrabbiò con i suoi compagni e se ne andò senza di loro. Cesare aiuta Vinci ad alzarsi e a lasciare l'anello, ma… Kaiser si gira e lo spinge sull'apron ! Cesare comincia a picchiare Vinci e a scagliarlo contro le barricate. I funzionari arrivano per fermare lo zar. Il Kaiser riesce a sfuggire agli arbitri e sferra un calcio di Vinci sul gradino d'acciaio.

Ludwig Kaiser tornò nel backstage e Gunther lo stava aspettando. Kaiser ha detto che gli aveva detto che avrebbe fatto il lavoro. Günther sorrise.

Tornando, presentiamo un video di Andrade che ricorda la sua storia con il Giorno del Giudizio. Andrade dice che Doomsday non vuole un socio in affari, ma un servitore. Quindi ora è un problema apocalittico.

La WWE considera il recente tour nel Regno Unito un grande successo.

– Drew McIntyre Entra sul ring e prende il microfono. McIntyre chiede perché insistono nel dire il nome di CM Punk ogni volta che si avvicina. McIntyre dice che i fan amano così tanto CM Punk mentre CM Punk ama solo se stesso. McIntyre ha detto a WrestleMania di essere stato attaccato alle spalle da un codardo CM Punk e Damian Priest ha preso la sua valigetta come un codardo. Proprio quando pensava che avrebbe avuto il suo secondo incontro a RAW, si è ritrovato in un incontro a quattro e Jay ha vinto come un codardo. Tornerà forte ed è concentrato su un futuro con King of the Ring. Parte la musica di Sheamus e lui entra sul ring.

Sheamus dice che McIntyre si sta solo lamentando del fatto che tutti sono dei codardi. Ma l'unica cosa che vede è qualcuno che non si assume la responsabilità dei suoi errori. Il che rende McIntyre un codardo. Si conoscono da 20 anni, ma McIntyre parla solo del suo momento rubato a WrestleMania. A WrestleMania 40, McIntyre ha avuto il suo momento quando è diventato campione del mondo davanti al pubblico. Il fratello di McIntyre e sua moglie erano lì e McIntyre ha fatto esplodere la situazione per una disputa sui social media. McIntyre dovrebbe essere il campione qui. McIntyre ha perso tutto con i suoi meme. Fanno grandi partite insieme da anni. Quindi come amico dovrebbe dire la verità: CM Punk gli ha preso a calci in culo con un braccio solo. Questa ossessione domina la carriera di McIntyre. McIntyre dice che dovrebbe essere una discussione privata, ma vuole farlo davanti a tutti. Prima che Seamus si infortunasse, faceva solo salsicce, ma dal ritorno di Seamus ci sono state più salsicce, dopo gli hamburger, dopo gli hamburger.

Sheamus dice che McIntyre è diventato bravo con le sue battute, e dovrebbe dirlo. Ma la verità è che può perdere peso, ma McIntyre non può perdere la sua stupidità. Quindi dovrebbe smettere di incolpare gli altri. McIntyre dice che quelle non sono le sue parole, ma quelle delle persone nel backstage che hanno visto Sheamus quando è tornato. Ha difeso Seamus perché era suo amico e il suo unico amico. Nonostante tutto, è ancora lì per Seamus. Sarà seduto a bordo ring e guarderà le spalle di Sheamus.

Partita unica

Sheamus contro Sensuke Nakamura

Alla fine del combattimento, Sheamus colpisce Nakamura con White Noise dall'angolo e lo copre, ma lui reagisce per due. McIntyre parla con Sheamus e Nakamura coglie l'occasione per calciare Sheamus. Nakamura tenta una Kinshasa, ma Sheamus lo blocca con una PowerSlam. Sheamus tenta un Brogue Kick, ma Nakamura lo evita e lo ribalta, ma lui reagisce. Sheamus spinge via Nakamura con una ginocchiata. Nakamura lo respinge e lo attacca, ma Sheamus lo blocca con un calcio brogue contando fino a tre.

Vincitore: Sheamus

– Presentiamo un video della partita tra Sami Zayn e Chad Gable lunedì scorso a Raw.

– Nel backstage, Cathy chiede a Sami Zayn dei suoi commenti una settimana dopo Montreal. Sami Zayn dice che era arrabbiato, era ferito. Ha sentito che Chad Gable andrà sul ring stasera per spiegarsi, quindi ascolterà. Ma non sa come Gable riuscirà a difendere le sue azioni. Bronson Reed esce e dice che Sami ha un problema più grande di cui preoccuparsi di Chad Gable. Zayn dice che può dargli un match per il titolo quando vuole. Reed è d'accordo ma lo attacca da dietro quando Zayn si gira! Reed dice che non vediamo l'ora che arrivi il prossimo campione intercontinentale.

– Indietro, Alpha Academy sul ring. Chad Gable dice che Sami Zayn ha avuto una settimana difficile. Ma quello che ha fatto a Sami era giustificato. Pieno a Montreal, partita per il Campionato Intercontinentale. Hanno avuto una buona partita e Sami ha vinto la partita, ma non è bastato. Sami Zayn si è sentito obbligato a trovarlo e a cedergli il titolo. Alzò il braccio di Sammy per dargli una possibilità, ma non bastò. Sami è andato a trovare sua moglie a bordo ring per festeggiare perché Sami sapeva che questo era il suo momento. Avrebbe dovuto essere lui a WrestleMania con la figlia in prima fila. Ma ha perso tempo ad allenare Sami Zayn e altri perdenti.

Chad Gable si rivolge ad Akira Tozawa e gli chiede se ha un problema con questo. Ha un problema con Tozawa che balla tutte le settimane e perdere è patetico. Poi c'è Maxine Dupree, bella come una principessa, ma così stupida. Cosa fai? Ha dato tutto a Dupree e niente in cambio. E non vuole cominciare da Otis, il suo primo uomo. Otis ha dimostrato di essere il più grande fallimento di tutti. Si sono iscritti ad Alpha Academy per ottenere un feedback onesto. Ora tutti si concentreranno su Gable e tutti insieme vinceranno il titolo intercontinentale. Lo aiuteranno qualunque cosa accada, giusto? ? Gable chiede loro di ripetere dopo di lui. ripete Otis. Gable lascia il ring.

– Dietro le quinte, Dominik ferma Ricochet. Dominik dice che Ricochet è fortunato a essersi fatto male stasera. Ricochet dice che gli sarebbe piaciuto battere Dominik stasera, quindi l'infortunio lo fa arrabbiare. Stasera si occuperanno di Santos e McDonagh.

– Nel backstage, Nia Jax dice che stasera ci saranno 13 donne e un mostro sul ring. Terrorizzerai tutte queste donne per eliminarle una per una finché l'ultima sul ring non diventerà la campionessa.

Partita a squadre

Ricochet et Andrade contro JD McDonagh e Santos Escobar Accompagnato da Dominik Mysterio

Alla fine del combattimento,

