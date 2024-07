Netflix ha finalmente rilasciato il primo frammento della sua serie più attesa dell’autunno: il trailer di Arcane Stagione 2 è arrivato, e l’hype tra i fan è enorme!

Gli spettatori aspettano con impazienza la seconda stagione di Arcane su Netflix. L’esito della trama pubblicata nel 2021 ha lasciato i fan in un enorme caos. Oggi, la piattaforma Red N continua ad alzare il livello della salsa.

Un inventore ma non un avventuriero

Nato da una collaborazione tra Riot Games e Fortiche Production, Arcane è stato un enorme successo sin dalla sua uscita nel novembre 2021. Lo spettacolo ha vinto il titolo di Miglior adattamento per videogiochi ai Game Awards 2022 e la sua lista di premi è ancora lunga. Non è stato necessario niente di meno per riavviare il dispositivo e impostare il seguito. Oltre un mese fa, i fan hanno potuto intravedere il primo trailer ufficiale della seconda stagione, alzando al massimo il livello di hype. Da allora, Netflix ha continuato a stuzzicare gli spettatori con vari frammenti sullo show, l’ultimo dei quali vedeva Heimerdinger insieme a Ekko!

In questo teaser vediamo i due personaggi all’interno di un edificio a Piltover, sorvegliati da diversi soldati. Non sappiamo esattamente cosa ci facciano qui, ma sembra che il loro obiettivo principale sia evitare di essere scoperti, soprattutto perché Echo sottolinea che questo posto un tempo era abitato da Heimerdinger. Potrebbe esserci una rapina in futuro?

Giusto per rinfrescarvi la memoria, l’ultima stagione di Arcane ci ha lasciato con Heimerdinger che lasciava il Parlamento di Piltover (principalmente a causa della censura di Jayce). Quest’ultimo si dirige a Zun per comprendere la difficile situazione di coloro che vivono lì. Al suo ritorno, si imbatté in Echo, sotto il ponte e ferito dopo la battaglia contro Jinx, allora lo scienziato decise di aiutarlo e, come ringraziamento, il giovane si offrì di seguirlo a casa. I due personaggi sembrano così aver creato un legame e continuano insieme la loro ricerca scientifica, sperando di aiutare l’umanità.

Fuzzy sì, ma non per sempre

3 anni è quanto abbiamo dovuto aspettare per questa seconda stagione. Mentre aspettiamo con impazienza questo seguito, la cui première è prevista per l’inizio di novembre su Netflix, alcuni stanno già aspettando la terza stagione e addirittura vedono cosa verrà dopo. Ma per quanto riguarda le aziende dietro al progetto, è chiaro che non sarà così: questa seconda stagione sarà l’ultima di Arcane. Il motivo? Secondo gli autori la storia può concludersi in due capitoli e non c’è bisogno di prolungare la vita della serie. Questo è ovviamente meglio che tirare il filo per ottenere una catena più lunga, ma di qualità inferiore. Ma i fan possono stare tranquilli! I giocatori di League of Legends sanno che il mondo di gioco è più che ricco e Netflix ha confermato che altre storie arriveranno sulla loro piattaforma streaming, ci vorrà pazienza.