La morte di Claude Barzotti: un toccante omaggio dei fan (FOTO)

Molte persone, diverse centinaia, si sono presentate nel tardo pomeriggio di venerdì al crematorio della Corte di Saint-Etienne per rendere omaggio al loro idolo, vicino, amico, Claude Barzotti, morto sabato 24 giugno. Questo onore ha avuto luogo alla presenza di familiari e amici. La stanza in cui si teneva era decorata con ghirlande. Sono stati inviati da amici del cantante, in particolare Franck Michel, Christian Delagrange, Herbert Leonard e Frédéric François.

Il pubblico è invitato alla cerimonia: "Ho conosciuto Claude nel 2018 quando lui era malato, anch'io. Per me era importante essere presente"dice Vivian, residente a Wauthier-Braine. Alcune persone sono venute dal nord della Francia: "Eravamo fan di Claude. Volevamo rendergli omaggio".Diverse persone hanno detto. C'erano anche persone della corte di Saint-Étienne. Ricordiamo che i funerali di Claude Barzotti si svolgeranno sabato 1 luglio, alle ore 11, nella chiesa di Notre-Dame de Tangissart. Omaggio a Claude Barzotti al crematorio degli Champs de Courte © Bernard Demoulin