Tipi di promozioni utilizzate dai casinò online per attirare nuovi utenti

Gli attuali giochi di casinò, scommesse sportive, slot machine e tutti gli intrattenimenti online in generale, hanno preso il posto di “antichi” momenti ludici che scandivano il tempo degli italiani. Parliamo dello storico Totocalcio , del Totogoal, e ancora di Totip e del celebre Lotto, quest’ultimo però ancora abbastanza apprezzato. Il passaggio da un mondo analogico a uno digitale ha ovviamente toccato tutti i settori e il gioco, le scommesse e le estrazioni non sono rimaste indifferenti a questa transizione. Di conseguenza anche il mondo del gioco online ha cominciato ad applicare strategie e tecniche di attrazione e fidelizzazione per gli utenti, potendo raggiungere milioni e milioni di potenziali giocatori grazie alla potenza della rete.

Promozioni di tutti i tipi per i nuovi utenti

La prima distinzione doverosa che va fatta è quella fra promozioni destinate e pensate per i nuovi utenti, e quelle invece realizzate per fidelizzare clienti e giocatori già acquisiti. Ci sono poi delle forme che si possono definire “ibride”, come ad esempio i Giri gratis senza deposito , “regalati” in particolare per chi si iscrive nelle sezioni casinò dei siti per giocare alle slot machine, che fanno parte di entrambe le categorie, anche se è molto più frequente vedere questa offerta attivarsi in seguito ad una nuova registrazione.

Bonus di benvenuto senza o con deposito

Questa è la promozione per “antonomasia”, la più celebre e anche quella su cui i vari casinò o siti di scommesse sportive italiani si “battono” per accaparrarsi quanti più utenti possibili. Si tratta di un Bonus che viene elargito all’utente che effettua la registrazione. Anche in tal caso c’è una differenziazione fra:

Bonus con deposito;

Bonus senza deposito.

Il primo tipo di bonus ha bisogno di due condizioni fondamentali: la registrazione tramite riconoscimento del documento di identità, e aver effettuato un deposito dell’importo minimo segnalato dal sito. La seconda promozione invece è quella più ricercata perché c’è bisogno soltanto della registrazione e sarà poi il sito a elargire un bonus di benvenuto.

Il bonus di benvenuto può essere erogato in diverse maniere: tramite credito da utilizzare per scommesse e giocate entro un limite di tempo stabilito, oppure ancora può essere donato sotto forma di giri gratis se si tratta di una slot, oppure di credito se si tratta di poker, blackjack e roulette ad esempio.

Bonus di fidelizzazione per utenti già iscritti

La fidelizzazione è una delle tecniche del marketing più longeve e funzionali. Nasce per mantenere un cliente appassionato dei propri servizi e ciò è ovviamente più semplice giacché questo utente ha già scelto di registrarsi su una data piattaforma.

Promozione cash out e quote maggiorate

Questa è ad esempio un tipo di promozione molto utile, divertente e generosa che però può essere utilizzata se e solo se si possiede un conto di gioco su un sito di scommesse. Il cash out è qualcosa che rende le scommesse live ancora più esaltanti. Non tutti gli eventi hanno questa opzione, ma quelli a cui viene applicata ti permetteranno di essere pagato “in anticipo” sulla schedina che hai giocato. Certo dovessi accettare il cash out non arriveresti a vincere tutta la somma calcolata inizialmente, ma ciò potrebbe evitarti di perdere l’intera scommessa per un solo risultato perdente. Se infatti stai prendendo per esempio due risultati su tre e il sito decide di offrirti un chash out seppur inferiore alla vincita potenziale potresti pensare se accettarlo così da poter “investire” su altri eventi successivamente.

Un’altra modalità di fidelizzazione molto utilizzata e apprezzata dai giocatori è quella delle quote maggiorate. Sono quote a cui un utente non registrato non può accedere, e talvolta questa maggiorazione può toccare i 15 punti di percentuale rispetto a quote “normali”.

Come accennato c’è poi la promozione dei giri gratis che viene spesso dedicata anche agli utenti già registrati. Capita infatti non raramente che i siti di casinò online attivino promozioni giornaliere e settimanali dedicate ai propri utenti: c’è chi indice il mercoledì con 10 giri gratis, oppure chi propone i tavoli da poker con ingresso free il giovedì sera. Mai come in questo momento storico i giocatori che si appassionano agli intrattenimenti ludici online hanno avuto a disposizione così tante promozioni. A conferma di ciò c’è infatti il fenomeno delle “multiregistrazioni” proprio per riuscire ad accedere a quante più offerte possibili sui diversi siti di scommesse e casinò.

“Creatore di problemi. Appassionato di social media. Appassionato di musica. Specialista di cultura pop. Creatore.”