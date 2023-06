Che cosa Il tiramisù non è un dolce italiano? Il parmigiano ha iniziato la sua storia nel Wisconsin? La storia è come un pesce d’aprile. Tuttavia è stato pubblicato da persone più serie Financial Times Un americano che ha dedicato diverse pagine del suo pezzo del fine settimana attorno alle parole di Alberto Grandi, storico italiano della gastronomia fondato in America. Insegnante ed Educatore, viene presentato come “Marxista, celebrità del podcast e arbitro della Tiramisu World Cup di quest’anno”…

Il titolo: “Tutto quello che pensavo di sapere sulla cucina italiana, da italiano, era sbagliato”. La sua conclusione: “Il cibo italiano è più americano che italiano”.

Grandi non ha tirato fuori dal nulla i suoi scuttles: nel 2018, l’uomo ha scritto un libro che è diventato un vero e proprio bestseller, “Viene trovato il nome di origine“, o “origine trovata”. Ora è disponibile Internet Per più abbonati.

In tutto l’articolo, Alberto Grandi dimostra che “prove a sostegno”Dal panettone al tiramisù, molti “classici” sono in realtà invenzioni recenti”. Intervistata dalla giornalista enogastronomica Mariana Giusti, una persona dopo l’altra crea una mistica attorno a piatti italiani come pizza, carbonara, arancini. “La famosa e inflessibile cultura gastronomica italiana è stata difesa da puristi e “gastronazionalisti”. del paese, in parte basato su “Ricette inventate da bugie, conglomerati o cibi importati dall’America”, dice un professore di storia del cibo.

Una pallina di riso ripiena chiamata arancini? “Il consumo di riso in Sicilia era zero, quindi niente arancini”. Tiramisù? “Il tiramisù non è menzionato in nessun ricettario prima del 1980”. Carbonara E la sua sacra ricetta (uova, pecorino romano, guanciale e pepe)? Storicamente, le ricette erano abbondanti e “spesso includevano prosciutto o funghi”. Per Guanziel, questa è stata una buona notizia negli anni ’90. Pizza ? Un piatto preparato in pochi paesini del sud, ma poco diffuso! I soldati italo-americani che sbarcarono nel 1943 furono sorpresi di trovare pizzerie ovunque! Secondo Grandi, la prima vera “pizzeria” nasce a New York nel 1911. Panettone? Un dolce commercializzato da Angelo Motta, famoso imprenditore negli anni ’20.

Lee Parmesan al Wisconsin

Il parmigiano è il prodotto più “nobile” per gli italiani, che lo danno per scontato: “La sua storia è molto lontana, millenaria, ma prima degli anni ’60 le forme pesavano non più di 10 kg, contro i circa quaranta di oggi, ed erano ricoperte da una spessa crosta nera. Anche la sua consistenza era oleosa e liscia. Quale si avvicina di più al design originale? Parmigiano del Wisconsin”, in questo stato, gli immigrati italiani iniziarono a produrlo all’inizio del XX secolo. Una ricetta perfetta per la prima volta, i produttori italiani sono rimasti colpiti.

Applicazioni all’UNESCO

Il clamore pubblico e politico che il processo provocò in Italia fu immenso. In particolare, il governo conservatore della Georgia Meloni ha chiesto all’UNESCO il riconoscimento ufficiale del suo patrimonio culinario.. “Non tocchiamo questa tradizione. Stiamo cercando di denigrare il nostro Paese”, è stato specificamente annunciato come Segretario di Stato per l’Agricoltura. I repubblicani prendono per il culo rossooro, Lo vede la principale associazione agricola italiana “Un assalto surreale a un’icona della cucina italiana” Mirato alla destabilizzazione.

Da allora Grandi è stato insistente: rispondendo alla domanda di un giornalista sulle pizze, ha scherzato: “Una pizza a Napoli? È stato assorbito ed è stato fantastico in America. La storia non è marketing.“