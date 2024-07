Queste parole francesi sono prese in prestito dalla lingua italiana che usi ogni giorno

AFP

Venezuela: fine della tesa campagna presidenziale con grandi manifestazioni

“Con il mio cazzo Nico!”; “Davanti a Caracas! Edmundo presidente!”: I due favoriti alle elezioni presidenziali di domenica in Venezuela, l’uscente Nicolas Maduro e il candidato dell’opposizione Edmundo Gonzalez Urrutia, hanno concluso giovedì la campagna con grandi manifestazioni nella capitale. Clima e paura di frodi o violenze.”+Vittoria, PopoloVittoria+!” ha detto la gente nelle strade, ha esordito il presidente Maduro, 61 anni, che ora si fa chiamare “calo pinto” (il gallo, dottrina del presidente Hugo Chávez) non è unita, senza una battuta! Durante una forza che ha unito decine di migliaia di persone attivisti, senza di lui il Paese precipiterebbe nel caos, il presidente ha ripreso nei giorni scorsi anche uno di questi leitmotiv: “Guerra o pace”. Nelle elezioni presidenziali tra i due, Maduro aveva già parlato di “una guerra civile fratricida alimentata dai fascisti” o prevedeva uno “spargimento di sangue” se l’opposizione vincesse. “Sono stato spaventato dagli annunci di Maduro”, ha detto, alimentando la preoccupazione della comunità internazionale. Se perdiamo, ce ne andiamo”, ha detto giovedì il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, dicendo che sosterrà Lula perché “in nessun caso dovremmo minacciare di spargere sangue”. Da parte sua, il sig. González Urrutia ha concluso la sua campagna con una manifestazione a Los Mercedes, un quartiere benestante nel sud-est di Caracas. L’ambasciatore 74enne era, come di consueto, accompagnato dalla carismatica leader dell’opposizione Maria Corina. Machado, che ha vinto le primarie ma è stato squalificato “Noi siamo i vincitori. È ora di cambiare il Venezuela”, ha detto Alan Berrios, 24 anni, un motociclista taxista e fattorino di cibo che ha partecipato a una carovana dell’opposizione a Caracas. autorità), la Procura apprezza i loro abusi, ma abbiamo l’amore, il sostegno e l’entusiasmo della maggioranza dei venezuelani che vogliono una transizione pacifica”, ha annunciato giovedì González Urrutia durante una conferenza stampa con giornalisti stranieri. – ” Coraggioso” – Jose Raul Mulino, presidente di Panama, ha valutato giovedì che l’esito di queste elezioni dipenderà dal numero di migranti che torneranno negli Stati Uniti attraverso la foresta del Darien, un corridoio migratorio utilizzato da 500.000 persone nel 2023, tra cui “il 66% dei venezuelani. In un Paese che ha visto una contrazione del PIL dell’80% tra il 2014 e il 2020 e quattro anni consecutivi di alta inflazione, quasi 7 milioni di venezuelani, un quarto della popolazione, sono già emigrati in cerca di una vita migliore. Ha anche affermato che le forze armate, che ritiene gli siano fedeli, potrebbero insorgere contro un’eventuale vittoria dell’opposizione. “Non lasciare che il messaggio di odio che usano ti spaventi”, ha detto il Sig. Gonzalez Urrutia ha invitato all’armonia: “Non siamo qui per perseguitare nessuno, non siamo qui per dare la caccia a chiunque abbia questo compito…), siete tutti coraggiosi e domenica dimostrerete il vostro coraggio”.erc-pgf/juf