Emerge via via un quadro dinamico e insidioso sulla prosecuzione delle campagne spagnole della lattuga iceberg a marchio ILFRES e degli agrumi a marchio Juicì: frutto di una filiera produttiva e di vicende istituzionali. Tuttavia, tra le tante difficoltà, non mancano le opportunità per chi riesce nonostante tutto ad integrare gli aspetti produttivi e commerciali.

Rafael Lasciaria (foto sotto), direttore commerciale di ILFRES, azienda specializzata nell’importazione di frutta e verdura, ci fa una panoramica della situazione dopo aver trascorso una settimana con partner produttivi chiave nelle regioni di Valencia, Murcia e Almeria.

“Per i gelatieri il clima è sfavorevole da dicembre, con temperature elevate che hanno portato a una sovrapproduzione di verdure nei campi e un conseguente calo dei prezzi. Anche i blocchi di scarsa qualità hanno dovuto essere distrutti in campo. Poi, a gennaio , le frequenti nevicate hanno paralizzato la crescita dei raccolti, spingendo verso l’alto i prezzi e condizioni di offerta estreme, afferma il rapporto annuale. Anche per le persone come noi con dei piani. »

ILFRES, pur affrontando molte criticità, mantiene continuità nelle proprie attività di marketing e informa i propri clienti sulle problematiche affrontate. Prosegue il manager: “Il calo delle vendite, comprensibile date le quotazioni molto alte, ha interessato soprattutto i mercati generalisti e i grossisti, mentre la grande distribuzione ha mantenuto in questa fase critica una situazione domanda-offerta molto stabile. Nelle prossime due settimane la situazione dovrebbe migliorare, visto l’avvicinarsi della Pasqua. , festività che in genere fa impennare i consumi, che previene un effetto rimbalzo sui prezzi ed evita cali improvvisi. »

Per quanto riguarda gli agrumi, anche i principali partner produttivi di ILFRES hanno sottolineato le difficoltà affrontate da una campagna straordinaria, che si stima intorno al 30% a causa della carenza di prodotto. Da ipotizzare nel caso in cui la fornitura si esaurisca entro i primi di aprile. È fondamentale progettare i prodotti egiziani per la grande distribuzione. Al termine della campagna italiana, ILFRES compenserà il calo di produzione dalla Spagna, con la sua regolare attività di importazione dalla Grecia e con i suoi partner a marchio JUICÍ.

“In Spagna”, continua Lasciarrea, “oltre all’aumento del prezzo delle materie prime ormai consolidato, c’è un grosso problema legato alle politiche del governo centrale per la gestione delle risorse idriche nelle diverse province. Il razionamento delle produttori mobilitati attraverso scioperi generali a Madrid: insomma, una situazione complessa e delicata, il cui esito è prevedibile».

Per maggiori informazioni:

ILFRES Srl

Come. : +39 80 3925085

info@ilfres.com

www.ifres.com