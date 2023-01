Thermaltake entra nel mercato dei monitor da gioco

marcatura CES2023 Succede ancora oggi a Las Vegas, Thermaltake fornito, insieme ai suoi nuovi alloggiamenti e sistemi di raffreddamento, Due schermi per due giocatori. Infatti, mentre uno schermo è piatto, il secondo ha una curva. D’altra parte, il marchio non ha trasmesso i riferimenti dei suoi schermi.

Monitor gaming Thermaltake QHD 165Hz con tecnologia NVIDIA G-Sync

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, Schermo piatto da 27 pollici Fornisce una definizione QHD (2560 x 1440 pixel) all’ormai classica frequenza di aggiornamento di 165 Hz con tempo di risposta di 1 ms. riguardo a VRRavremo da un lato Compatibile con NVIDIA G-Sync E dall’altra parte diAMD FreeSync Premium. Troviamo anche un certificato Schermo VESA HDR 400. In termini di design, niente di eccezionale, ma nelle foto il piede sembra ancora molto imponente e nostro Illuminazione RGB sul retro.

Il secondo schermo è un modello diagonale 32 con uno deriva tipo d 1000 pag. C’è anche una definizione QHDche è la frequenza di aggiornamento 165Hz un tu 1 millisecondo in MPRT Questa volta (non menzionare GTG o MPRT nella prima schermata). Troviamo anche le stesse testimonianze per VRR. Qui in termini di design, sembra un po’ più elaborato dello schermo da 27 pollici con Copertina posteriore bianca E illuminazione RGB in un cerchio nel mezzo.

Dato che a Hardware Kitchen piace molto testare i monitor, proveremo a metterci le mani sopra per vedere quanto valgono davvero.