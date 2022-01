Ecco perché è meglio usare la versione 4G di Apple Watch

In questo nuovo annuncio, Apple trasmette registrazioni (reali) di vittime di incidenti di ogni tipo (un’auto allagata, una persona dispersa nell’oceano…) L’aver potuto chiamare aiuto grazie all’orologio, che ha il vantaggio di restare attaccato al polso in ogni situazione.

Ovviamente hai bisogno di un abbonamento per usarlo (at sushi per esempio), ma non necessariamente. Di fatto, Le chiamate di emergenza funzionano ancora, anche senza operatore. Pertanto, scegliere un modello 4G può davvero salvarti la vita in caso di incidente. Tuttavia, le chiamate di emergenza possono funzionare solo con le versioni WiFi, A condizione che tu abbia un iPhone nelle vicinanze, il che non è sempre il caso in caso di caduta o in acqua.

Coloro che praticano il nuoto in acque bianche, l’arrampicata su roccia, le escursioni in alta montagna o qualsiasi sport acquatico hanno un reale interesse a prendere un tocante alla mela durante le loro uscite, ma come evidenziato dal video di Apple, Questo tipo di incidente può capitare anche nella vita di tutti i giorni.

Attenzione, Tutti i modelli attualmente venduti non offrono connettività cellulare. Ad esempio, c’è Apple Watch Series 7 e Apple Watch Serie 6 ma non in Apple Watch Series 3.

Il nostro test dell’Apple Watch Series 7: