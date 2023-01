Non riesci ad aggiungere RAM a Mac Pro M2?

Un tale sviluppo è, ovviamente, previsto. Ma Apple avrebbe rivisto i suoi progetti in diminuire E lo sarà abbandonato L’idea di commercializzare un modello di fascia alta che integra M2 Extreme con 48 core CPU e 152 core GPU – a causa del suo costo elevato (produzione come prezzo di vendita) e del mercato di nicchia non redditizio. Andando avanti, fornirà il MacPro M2 Ultra, con un case identico all’attuale Mac Pro, risalente al 2019. Nessuna evoluzione prevista dal lato del design…

Alcuni potrebbero anche esserne un po’ frustrati L’utente non può modificare la RAM di Mac Pro M2 Ultra Perché lo sarà saldato, che offrirebbe meno modularità per una macchina che dovrebbe durare diversi anni. Tuttavia, sarà possibile cambio di archiviazione (2 slot per SSD), schede grafiche, multimediali e di rete.

Infine, ricorda che Apple dovrebbe rilasciare il fileSuccessori del MacBook Pro M1 da 14 e 16 pollici, del Mac mini M1 e del misterioso MacBook Air da 15 pollici. Nel frattempo, avrebbe anche abbandonato per strada il suo progetto MacBook (Air/Pro?).