Redfall su Xbox Game Pass: Le paure e le emozioni di Arkane | Xbox One

Intervista allo sviluppatore Redfall Inserito in colonne

GiochiRadar Ha permesso di imparare cose nuove sul gioco. Il suo mondo, il confronto con Left 4 Dead e la sua naturale affiliazione con Far Cry, ad esempio parte dei punti evocati che puoi trovare in Il nostro articolo dedicato. Un altro punto importante che è stato ripreso dallo studio è stata l’integrazione del gioco in Xbox Game Pass al momento della sua uscita.

Xbox Game Pass: tra stress ed eccitazione

Redfall è un gioco importante per Arkan in molti modi. Prima di tutto, è un gioco cooperativo open-world, molto diverso dalle abitudini dello studio. Quindi il titolo sarà disponibile su Xbox Game Pass e PC Game Pass proprio il giorno della sua uscita.

Il tema dell’integrazione in un servizio Microsoft è per Arkane un’occasione importante per far conoscere il proprio lavoro a più persone possibili.

Sento che con Xbox Game Pass abbiamo la possibilità di dire, questo è Arkane, questi sono i nostri valori creativi: possiamo rivelare a molte persone il modo in cui realizziamo i giochi. La mia speranza è che permettiamo alle persone di sperimentare ciò che facciamo: creare mondi profondi, raccontare storie ambientali, esiti emergenti di battaglie e il tuo potere, creare mondi realizzati con amore con un vero senso dello scopo. Storia e personalità.

Tuttavia, questo rappresenta anche una nuova pressione sulle spalle dello studio, che dovrà supportare il flusso di molti giocatori al momento del rilascio, e riceverà anche molti feedback dalla community:

Il pool offerto da Game Pass è enorme per noi. È un po’ scioccante e in un certo senso spaventoso. Ad esempio, quante persone giocheranno a Redfall nella prima settimana? E se fosse molto di più di quanto ci aspettassimo… riceveremo molti feedback molto rapidamente e molte persone vedranno su cosa abbiamo speso gli ultimi anni

Un gioco sviluppato in condizioni difficili

Anche se per fortuna ora le cose vanno un po’ meglio, abbiamo avuto due anni molto difficili a causa del COVID-19. Redfall è stato sviluppato principalmente durante l’epidemia e questo ha chiaramente influenzato le squadre.

Gli sviluppatori evocano un periodo difficile, ma sono riusciti a ottenere il supporto di Zenimax e Bethesda, oltre che di Microsoft, che ha appena acquisito lo studio:

Redfall è il nostro gioco della peste, amico. Adesso è facile dimenticare, ma ci sono stati giorni bui durante la pandemia. I membri del mio team erano seduti da soli a casa, perdendo la testa perché non avevamo ancora vaccini e nessuno sapeva cosa significasse per i loro figli e per l’economia. Il team si è sostenuto a vicenda per tutto questo tempo; Zenimax, Bethesda e Microsoft sono stati molto bravi con noi in questo momento difficile. Ora che siamo dall’altra parte, l’ultima cosa che devo fare qui è lanciare Redfall

Si spera che il gioco decollerà con successo e Xbox Game Pass consentirà a più giocatori di scoprire il lavoro dello studio. Ricorda, i giochi Dishonored, Deathloop e persino Prey sono già disponibili su Game Pass e non possiamo fare a meno di incoraggiarti a giocarci.