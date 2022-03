Test: La caduta di Babilonia – Anacronique

La caduta di Babilonia Data di sortita: 03 marzo 2022 Sviluppatore: Giochi di platino J’avoue ne pas avoir compris à qui s’adressait Babylon’s Fall, ni quel est le public visé tant il semble sorti d’une autre époque peu glorieuse. Un univers semblant prometteur

Un gameplay qui permet beaucoup de test et de variazioni

C’est fluido! Cet affreux filtre peinture cache-misère

Un jeu service qui n’essaye même pas de donner autre Choose

ridondante possibile

Un difficile assurdo

Des environnements qui promettent beaucoup, mais ne donnent rien

La caduta del platino

Babylon’s Fall – la nuova collaborazione tra Platinum Games e Square Enix – è un gioco di ruolo d’azione qui se déroule à Neo Babilonia, où l’Empire Domitinien tente de voler les trésors qu’il des ruines de la civiltà babilonese déchue. En tant que l’une des Sentinelles asservie l’empire, vous utiliserez vos pouvoirs de Dynamis pour voyager à travers les nombreuses couches de la Ziggurat, la seule tour restante des temps passés.

La promessa était vraiment belle au départ

Dès le début, le style artistique de ce jeu an attiré mon attention. Il ya une intent claire de faire ressembler ce jeu à une peinture, et vous pouvez percevoir des mouvements de pinceau et un filtre semblable à une toile lorsque vous déplacez la camera. macchina ui, il s’agit bien d’un filtre posé par-dessus l’image qui tente de vous donner cette impression. Un simple mouvement de caméra suffit pour s’en rendre compte, tandis qu’un plan plus rapproché sur les protagonistes montre à quel point il sert de cache-misère.

Prenez un autre titolo come l’eccellente Avidità de ragni. Voilà uno studio qui a réussi à donner à son jeu des airs de peintures de grands maîtres hollandais en jouant avec les lumières et les matières. En somme, en dotant son jeu d’une vraie direction artistique. Dans le cas de Babylon’s Fall, il ne s’agit que d’une 3D pauvre avec un filtro Photoshop appliqué non pas aux textures, mais juste entre le jeu et vous. Et c’est très perturbant.

Il faut un temps interminable pour le moindre petit boss…

Cela dit, Platinum Games est mieux connu pour ses qualités de concepteurs de systèmes de combats que pour ses prouesses tecniche, non je placerai l’aspect visuel un peu en retrait. Mais quand meme. Su pourrait parler de l’énorme gâchis que représentent les lieux, pourtant si propices à des dingueries visuelles. On parle d’une tour gigantesque, inspirée du mythe babylonien, et on ne nous sert que de jolis couloirs sans aucune inspiration, ainsi que des arènes qu’il faut vider de ses mostri. Oui, un système que l’on trouvait déjà nul dans l’inferno di Dantesi j’ose la comparaison.

Ma plus grosse déception c’est le peu de cas qui est fait de cet univers très emballant !

L’esthetique mise à part donc, Platinum Games propone généralement les meilleurs systèmes et mécanismes de combat dans les RPG d’action – il suffit de lookinger Bayonetta, Catena astrale tu Nier Automata. Mai manque de bol, ce n’est pas le cas dans Babylon’s Fallpuisque le combat est au mieux moyen et au pire ennuyeux, les ennemis ne semblant la plupart du temps pas réagir à nos coups, tandis qu’ils se révèlent le plus souvent n’être que des sacs à PV assurde.

Ils appellent ça des chapitres, moi des arènes à vider

L’un des rares points positifs est la funzione delle armi que vous équipez, qui varie en fonction de l’placement dans lequel vous les placez. Puisco cela affettuoso la façon dont vous les utilisez en combat, cela vous permet d’expérimenter énormément de combos et vous permet d’adapter votre style de jeu comme bon vous semble, du moins jusqu’à ce que vous les remplaciez par de meilleures armes.

D’autres systèmes se présentent sous la form de dégâts élémentaires, et de certes pièges tels que des sols glissants ou de la lave, qui rendent les combats un peu plus és après quelques de la lave. Ceci étant dit, aucun de ces cambiamenti n’est assez probant pour faire une grande différence.

On passera vite fait sur le fait que vous n’êtes qu’un esclave de guerre, véritable chair à canon de l’empire qui vous a collé le Coffre de Gidéon dans le dos, qui avait déjà toutes les chances de vous tuer. Maintenant doté d’une puissance colossale – que vous ne pensez pas retourner contre vos tortionnaires – vous fraternisez quelque peu avec vos bourreaux tout en essayant de rejoindre le sommet de la tour. Parce que l’empire vous a dit que non seulement le sommet contenait un moyen de se défaire du coffre de Gidéon, mais aussi le moyen de soigner la popolazione locale, véritablement dévorée par un mal émanant du soleil. Ou quelque ha scelto il tipo de ce. Bref…

Tu manque de me tuer, me rend esclave mais on va bosser ensemble, meuf

Si seulement ce n’était que cela… Vous pouvez bien entendu jouer seul alla caduta di Babilonia, mais il a été pensé come un jeu Exclusive multijoueurs, à 4 par équipe. Vous aurez bien quelques tangenti de cinematografici entre les missions, mais il est navrant de constater qu’on vous lâche systématiquement dans le Hub de la ville et qu’il faille sans cese rejoindre le panneau des quêtes pour lancer un contrat et continuer l’aventure. Presentato come un jeu servizio, Babylon’s Fall s’articule en plus autour de saisons avec une masse de cosmétiques et de coffres d’equipements acheter contre de l’argent réel. et su douchera bien vite nos espoirs quand la forge présentée en jeu n’est qu’un simple lieu de discussioni sans espoir de craft quelconque. Vous aviez râlé sur Godfall ? Attendez de voir Babylon’s Fall.