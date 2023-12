Gli straordinari poteri del biochar per migliorare la fertilità del suolo

Questo interesserà anche te [EN VIDÉO] Sfruttare le nuove tecnologie in agricoltura In Europa si sta sviluppando la “smart farming” o agricoltura di precisione per consentire agli agricoltori…

Il biochar è un tipo di carbone che si forma quando il materiale vegetale viene bruciato in assenza di ossigeno. Qualsiasi tipo di materiale vegetale. Oggi attira l'attenzione degli studiosi soprattutto per due motivi. Il primo è che è in grado di immagazzinare carbonio.

Biochar, un rifiuto efficace per ridurre l'impronta di carbonio

La seconda è che, secondo gli usi ancestrali, migliora la fertilità del suolo.

Le interazioni pianta-suolo sono supportate dalla presenza di biochar

Lo confermano i ricercatori della Texas A&M University (USA). Hanno studiato gli effetti del biochar ottenuto dai residui del raccolto di grano sulla crescita del pomodoro, sulla diversità microbica del suolo e sulle risposte delle radici delle piante. E compaiono sulla rivista Frontiere nelle scienze analiticheBiochar migliora le interazioni tra il microbioma del suolo e le radici delle piante.

Tra le scoperte interessanti dei ricercatori c'è che il microbioma del suolo trattato ha mostrato una maggiore attività funzionale in diversi microbi benefici riducendo al contempo l'attività dei funghi patogeni durante tutto il periodo di studio. Anche l’attività simbiotica tra la pianta e il microbioma risulta migliorata. Erano piante di pomodoro e microbi “Sono in grado di comunicare meglio e regolare le loro funzioni – come il metabolismo dell’azoto – in presenza di biochar“, spiega in un articolo Amit Dhingra, ricercatore della Texas A&M University dichiarazione. Questo aggiustamento è importante perché sappiamo che le esigenze nutrizionali delle piante cambiano man mano che la pianta matura.

Biochar diverso, effetti diversi

Tuttavia, la resa dei frutti non è migliorata in modo significativo. I ricercatori intendono quindi continuare il loro lavoro per determinare se l'applicazione del biochar può essere migliorata. Soprattutto perché esistono molti tipi diversi di biochar a cui le piante possono reagire in modo diverso.