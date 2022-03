Google Maps En Panne Alors Que La Panne Mondiale Frappe Le Service De Cartographie

Google Maps semblait connaître une panne mondiale vendredi après-midi, les utilisateurs du monde entier signalant que le service était en panne et que les cartes ne se chargeaient pas.

DownDetector, un sito qui suit les pannes, una nota un pic d’utilisateurs signalant des problèmes avec Google Maps ne se chargeant pas à partir de 11h30.m HE. Un utilisateur frustré a signalé que le service « waste de charger complètement la carte ».

Google a conferma la panne. Dans une déclaration au Post, un porte-parole di Google a déclaré: « Nous voyons des rapports de difficoltàs d’accès à alcuni servizi Google Maps et Google Maps Platform. Notre équipe enquête et travaille pour résoudre le problème le plus rapidement possible. »

Lorsque The Post a tenté d’accéder su Google Maps su un telefono Android, il servizio a breve affiché un messaggio d’erreur et n’a pas pu rendre son image de carte.

Google Maps è stato utilizzato in grandi dimensioni per pianificare gli itinerari di condotta e valutare le condizioni di circolazione. Le service montre des images satelliti d’endroits à travers le monde, souvent jusqu’au niveau de la rue.

Google Maps ne carica gli utenti. Google Carte

Apple Maps, un simultaneo di Google Maps, ne rencontrait aucun problème.

Les utilisateurs de médias sociaux se sont rapidement tournés vers Twitter pour expermer leur frustration que Google Maps ne fonctionne pas.

« Google Maps est en panne et maintenant nous devons lire les panneaux de signalisation comme une sorte d’homme des cavernes », a écrit un utilisateur.

C’est une histoire de rupture. Revenez pour les mises à jour.