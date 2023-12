Test – Gangs of Sherwood: un gioco d’azione incentrato al 100% sulla cooperazione

Una nuova produzione dello studio Appeal (Outcast) di Carole, Gangs of Sherwood è un gioco d’azione cooperativo a cui possono partecipare fino a quattro giocatori online ed è apertamente ispirato alla leggenda di Robin Hood.

In totale sono almeno 3 i progetti diversi portati avanti contemporaneamente dal piccolo studio Carolo Appel. Se Outcast 2 è il progetto più ambizioso, lo studio belga ha portato avanti altri due progetti parallelamente: Gangs of Sherwood, sviluppato per conto di Nacon, e l’ultima versione di Who Wants to Be a Millionaire? Sviluppato per conto di Microids. Questo è importante perché, tra l’altro, non vengono sviluppati molti progetti contemporaneamente per tutti gli studi.

Gangs of Sherwood, la cui uscita era prevista per novembre, è stata rinviata all’ultimo minuto per l’uscita a dicembre. C’è un altro elemento che indica che il gioco non era del tutto pronto. Vedrai che questa è effettivamente la nostra sensazione generale. Perché la prova non sarà facile. Avviare una partita multiplayer non è mai stato così facile. Innanzitutto perché la community del gioco è molto ridotta: al momento del lancio del gioco c’erano solo due o tre giochi disponibili. In secondo luogo, perché lo studio non ha avuto il tempo di integrare il cross-play, il che significa che potrai giocare solo con giocatori che hanno il tuo stesso supporto, il che spiega il numero limitato di giochi disponibili al momento del lancio. Bene, perché ci sono voluti circa dieci tentativi per poter finalmente partecipare a una partita o ospitare la nostra partita. Chiaramente, il gioco valeva qualche mese in più di sviluppo.

Tuttavia, Gangs of Sherwood non è un “brutto gioco” ma un gioco d’azione nella media. Appeal ha fatto la strana scelta di affidarsi a una combinazione di tasti specifica per gli attacchi poiché sarebbe necessario utilizzare i trigger RB e RT (su Xbox) per concatenare attacchi leggeri e pesanti insieme. Il giocatore potrà sbloccare combo utilizzando i crediti accumulati, la maggior parte dei quali consistono nel collegare insieme RB e RT… basti dire che sono molto limitati. Gli altri pulsanti servono principalmente per saltare, rotolare e schivare i colpi… Funzionano ma sono ancora molto basilari in termini di combattimento, anche se tendono a migliorare con il tempo… Perché in realtà la potenza del tuo personaggio aumenterà di l’importo che sblocchi nuovi attacchi. Il caro arciere ha così acquisito la capacità di scoccare frecce esplosive in grado di far volare in aria i nemici, alle quali poteva agganciarsi premendo il pulsante X con il suo gancio, per poi farli colpire al suolo in una nuvola di fiamme con RT. Come abbiamo detto, funziona, ma non c’è nemmeno una grande varietà di movimenti.

Se il gioco è giocabile da soli, è ancora più divertente online, fino a quattro giocatori. Tuttavia, con quattro, si trasforma rapidamente in qualcosa di grande con visibilità limitata nelle battaglie. Nel complesso, abbiamo preferito giocarci in coppia. Sfortunatamente, il gioco può essere giocato solo online. Non esiste cooperazione locale.

Inoltre, l’avventura non richiede molto tempo per essere completata. Consentire circa 5 ore, di solito. Nel complesso, non abbiamo molta varietà nemmeno nelle avventure. Seguiamo una serie di missioni lineari che si alternano tra lunghi corridoi, sequenze di bottino e battaglie nell’arena contro gruppi da 3 a 10 nemici. A volte il capo sensazionalizza i progressi. Tuttavia abbiamo notato una certa ridondanza tra essi e, soprattutto, la difficoltà non c’era proprio.

Anche dal punto di vista tecnico, Gangs of Sherwood fa fatica a impressionare. Il gioco non è certo male, ma è ben lungi dallo sfruttare le potenzialità delle console di nuova generazione. Alcuni panorami hanno molto successo, così come alcuni nemici. Al contrario, i volti appaiono molto innaturali e gli effetti speciali sono difficili da convincere. Gangs of Sherwood è l’archetipo di una produzione doppia A senza grandi ambizioni. La formula funziona, ma il gioco non raggiunge mai il suo vero potenziale. Il titolo si completa rapidamente, non è necessariamente incredibilmente carino, non è molto divertente da navigare, è pieno di bug in uscita e chiaramente ti lascia una sensazione molto piccola una volta finito. Tuttavia, come abbiamo detto sopra, è comunque divertente giocare per tenersi occupati in un pomeriggio piovoso. Ma non certo al prezzo a cui viene proposto (49,99 euro).

Conclusione

Ritardato più volte, Gangs of Sherwood è un gioco d’azione cooperativo molto casual che merita chiaramente qualche mese di sviluppo aggiuntivo. Perché in realtà è la mancanza di cross-play e le difficoltà di connessione ai giochi che potrebbero rivelarsi fatali. Poiché di per sé non è un brutto gioco, Gangs of Sherwood è in realtà molto divertente da giocare. Le battaglie sono tese, le ambientazioni sono piuttosto diverse e i boss sono numerosi (ma non necessariamente vincenti o potenti). The Appeal ha tutto, da una doppia produzione: dietro c’è un concetto reale che avrebbe potuto funzionare, ma c’è anche una reale mancanza di mezzi e ambizione. Visivamente questo è vero ma è molto inferiore a quello che abbiamo già visto sulle console di nuova generazione, il gioco termina velocemente (considerate circa 5 ore), il gameplay è divertente ma molto limitato e c’è davvero poco feeling una volta terminata l’avventura. inizia. Passo… Tuttavia, per tenerti occupato in un pomeriggio piovoso, Gangs of Sherwood farà al caso tuo.

