Meta lancia “PlayStation + di VR”

La realtà virtuale è ancora oggi un mezzo relativamente privato e persino i possessori di cuffie spesso non sono a conoscenza dei titoli disponibili. Ecco perché Meta sta lanciando un sistema di abbonamento in stile PS+ per presentare ai giocatori una serie di nuovi titoli.

Il 26 giugno Meta ha annunciato il lancio di MetaQuest+, un servizio in abbonamento che dà accesso al suo catalogo di giochi demo. Il processo sarà simile a quello offerto da Sony (per essere più precisi, come l’abbonamento più economico, PlayStation + Essential): ogni mese potrai scaricare due giochi di realtà virtuale che potrai conservare finché vorrai sei un abbonato.

Tuttavia, i giochi verranno preselezionati ogni mese, quindi è del tutto possibile che ci saranno mesi senza un gioco che ti interessa. Ad ogni modo, i primi due titoli li conosciamo già, visto che per luglio saranno “Pistol Whip” e “Pixel Ripped 1995”.

Il prezzo dell’abbonamento sarà di 8,99 € al mese o 59,99 € all’anno. Così Meta spera ancora una volta di ripristinare il profilo dei visori VR, che ancora faticano a vendere.

