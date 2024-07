“Messo dietro un simulatore di autolavaggio” Questo grande videogioco uscirà su PS5 tra un mese e non sembra affatto aspettarselo dai giocatori…

Concord è stato introdotto durante l’ultimo State of Play lo scorso maggio ed è stato rivelato in un rendering cinematografico 3D che ricorda Guardiani della Galassia. Recentemente è stata rilasciata una beta che permette ai giocatori di mettere le mani sul gioco, ma le statistiche su Steam mostrano che non c’è molto entusiasmo attorno al titolo…

Inizi complessi

Questo mese i giocatori hanno avuto l’opportunità di provare Concord, la nuova licenza PlayStation che durante la sua presentazione ha suscitato un certo entusiasmo tra i giocatori prima che questi ultimi si rendessero conto che si trattava in realtà di un hero shooter. Inizialmente, questa beta era destinata ai giocatori che avevano preordinato il programma, ma questo è accaduto prima che lo studio dietro al programma cambiasse idea e decidesse di renderlo accessibile a tutti coloro che hanno un abbonamento PlayStation Plus.

Informazioni un po’ rivelatrici sullo stato dei preordini del gioco, soprattutto perché non era di grande importanza, poiché attirava solo poche migliaia di giocatori. Oggi sembra che lo studio sia stato nuovamente colpito da una brutta notizia perché Concord è al 793esimo posto nella classifica dei giochi più desiderati su Steam – circa 4.100 giocatori lo hanno aggiunto alla loro lista dei desideri – mentre il software uscirà tra meno di un mese.

Un duro colpo per Concord che risulta essere il primo gioco di Firewalk Studios il cui team è composto principalmente da ex sviluppatori di Destiny e Halo. Il gioco ricorda chiaramente altri giganteschi giochi di questo genere come ad esempio Overwatch, a cui è possibile giocare gratuitamente dall’uscita di Episodio II, ma Concord finora non ha perso nulla. Il programma cerca di distinguersi fornendo alcuni dettagli che gli conferiscono un posto tra i titoli di questo genere.

Il gioco si distingue

Da parte sua, Concord offre una varietà di personaggi giocabili per un totale di 16 eroi con un gameplay diverso. Quasi l’intero cast ha la capacità di eseguire un doppio salto oltre a fornire ottime sensazioni di tiro, sebbene il tempo necessario per uccidere un avversario sia relativamente lungo. Come in Destiny, è possibile schivare spostando la telecamera del giocatore dalla prospettiva in prima persona a quella in terza persona. In parole povere troviamo diverse meccaniche di gameplay prese qua e là da altri titoli con l’aggiunta di un tocco Concord che invoglia a cambiare eroe durante il gioco.

Ciò include l’ottenimento di bonus – che puoi ottenere interpretando un personaggio – e questi miglioramenti sono cumulativi, invitandoti a pensare a quali strategie adottare e quindi a scegliere quali eroi durante le tue partite. Con tutto ciò, speriamo che il titolo riesca ad imporsi nel mercato videoludico di questo tipo, anche se Concord sta vivendo un inizio difficile. Il gioco sarà disponibile dal 20 agosto su PC e PS5 al prezzo di 39,99 euro. Nel frattempo vi invitiamo a leggere l’anteprima.