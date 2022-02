plusieurs imposta Nintendo, dont une boîte pour adultes à $ 229, ont fuité

LEGO serait en train de preparer de nouveaux set in collaborazione con Nintendo. Les prix de neuf nouvelles boîtes sur le thème de Nintendo ont fuité. Le set le plus cher à 229 $ est destiné aux fans des petites briques âgés de plus de 18 ans.

Après le succès rencontré par i set del gioco Super Mario con una statuetta interattiva, LEGO serait en train de preparer unae nouvelle collection. In effetti, le annonces de neuf boîtes LEGO ont été découvertes sul sito di Eugene Toy & Hobby, un magasin de jouets et jeux americain. Ces annonces avaient le nom de code « Foglia ». Celui-ci a été utilisé jusqu’à presente per i set sur il tema di Nintendo.

Le set bloc point d’interrogation Super Mario 64 – Credito : LEGO

Les annonces LEGO ont été rapidement supprimées après leur découverte. Neanmoins, nous connaissons désormais le prix des boîtes ainsi que leur numéro de référence. D’après la fuite, huit imposta Nintendo sortiront le 1ehm fino al 2022 tandis que le neuvième qui est aussi le plus cher sera disponible à partir du 1ehm ottobre 2022.

Il set LEGO Nintendo per adulti a 299,99 $ ordina 1ehm ottobre 2022

À 229 $, il set le plus cher de la collection s’adresse aux fans âgés de plus de 18 ans. Cependant, nous ne savons pas encore de quoi il s’agit précisément. Actuelle, les boîtes LEGO Nintendo per adulti sont il NES con Super Mario Bros su un écran cathodique factice a 229,99 € et le bloc point d’interrogation a 169,99 € que nous avons eu l’occasion d’assembler.

Voci la lista dei set Nintendo en fuite :

71403: $ 59,99;

71404: $ 9,99;

71405: $ 19,99;

71406: $ 29,99;

71407: $ 79,99;

71408: $ 129,99;

71409: $ 69,99;

71410: $ 5,99;

71411: $ 229,99.

D’après les prix ci-dessus, le set 71403 pourrait bien être il pack de marrage de la nouvelle collection. Les boîtes vendues entre $69.99 et $129.99 seraient des extensions comeme les boîtes Luigi’s Mansion qui sont des extensions du pack de démarrage des Aventures de Luigi.

Enfin, ces set Nintendo ne sont pas encore officiels. Ils indicent tout de même que LEGO s’oriente de plus en plus vers les jeux vidéo. Les fans des petites briques colorées pourront bientôt découvrir le Tallneck d’Horizon con 1222 pezzi per 79,99 € problema della collaborazione tra LEGO e PlayStation.

Fonte : VGC