Uno studio commissionato da Apple rileva un aumento delle violazioni dei dati mentre il produttore di iPhone difende la posizione della crittografia – 7 dicembre 2023 alle 17:00 ET.

Nei primi nove mesi del 2023, le violazioni dei dati negli Stati Uniti sono aumentate del 20% rispetto al 2022, secondo un nuovo studio commissionato da Apple.

Il produttore di iPhone ha pagato per lo studio, condotto dal professor Stuart E. Madnick del Massachusetts Institute of Technology, circa un anno dopo aver lanciato una nuova funzionalità volta ad espandere la crittografia end-to-end dei dati archiviati nel suo servizio iCloud. Lo studio, che non ha segnalato alcuna violazione dei dati all’interno di Apple, afferma che le violazioni sono diventate così comuni che l’unico modo per proteggere i dati dei consumatori è espandere l’uso della crittografia end-to-end.

Questo tipo di crittografia impedisce all’azienda che memorizza i dati, o a chiunque entri nei suoi server, di decrittografare i dati dell’utente senza ottenere informazioni aggiuntive, come il codice di accesso per uno dei dispositivi personali dell’utente. Ma questo approccio alla crittografia rende anche impossibile per le forze dell’ordine accedere ai dati all’insaputa dell’utente, cosa che è stata a lungo un punto critico tra esperti di tecnologia e funzionari governativi.

La Gran Bretagna sta valutando una legge che imponga l’accesso ai messaggi privati ​​e ha scoraggiato aziende come Meta Platforms dall’espandere l’uso della crittografia end-to-end.

Tuttavia, lo studio sostenuto da Apple ha rilevato che le aziende tecnologiche vengono spesso attaccate dagli hacker perché forniscono servizi a obiettivi preziosi. Quest’anno, ad esempio, Microsoft è stata attaccata da hacker cinesi che sono riusciti a rubare decine di migliaia di e-mail dal Dipartimento di Stato americano.

Lo studio indica che il 98% delle organizzazioni ha un rapporto con almeno un fornitore di tecnologia che ha subito una violazione dei dati negli ultimi due anni.

“Nel mondo interconnesso di oggi, quasi tutte le organizzazioni fanno affidamento su un’ampia gamma di fornitori e software. Di conseguenza, gli hacker sfruttano semplicemente le vulnerabilità del software o di un sistema di terze parti per accedere ai dati archiviati da tutte le organizzazioni che fanno affidamento su di esso, ” afferma lo studio. (Relazione di Stephen Nellis a San Francisco; Scrittura di Chizu Nomiyama)