Test dell’orologio da corsa Vantage V3: qual è il valore della mappatura polare?

Il Polar Vantage V3 ha suscitato molta curiosità quando è stato rilasciato a fine ottobre. Infine, Polar ha mostrato un orologio con funzione di mappatura e display Amoled super luminoso. Un doppio primato per un marchio arrivato con la promessa di realizzare semplicemente il miglior orologio della sua storia.

Con il prezzo indicato di 599 euro abbiamo voluto testare questo modello per capirne meglio collocazione, pregi e anche difetti.

La risposta è in questo test.

Possiamo confermarlo fin dall’inizio. Il Polar Vantage V3 non oscurerà le offerte di terze parti di Garmin (Fenix ​​​​7, Fenix ​​​​7 Pro, Epix 2, ecc.), né, in misura minore, le offerte Coros o Suunto.

Perché ? Perché il Vantage V3 non ha nel suo DNA le caratteristiche di un vero orologio esterno, anche se in determinate condizioni può svolgere il suo lavoro in pista.

Polar, nonostante il suo arrivo nella mappatura, è ancora con la Vantage V3 in linea con ciò che fa meglio da anni. Un orologio affidabile, pensato per un approccio strutturato all’allenamento (prima, durante e dopo), soprattutto per l’utilizzo su strada. A questo livello si tratta della continuazione di Vantage V2, anche se i miglioramenti sono numerosi, soprattutto a livello hardware. È probabile che la concorrenza si trovi nella parte superiore della gamma Forerunner di Garmin, ad esempio.

Il livello di Aspetto E chi è abituato all’ambiente polare non rimarrà confuso nell’affrontarlo. Manteniamo ciò che fa la tradizione del marchio, con un orologio leggero (57 grammi), discreto e attraente, e una logica di funzionamento identica, organizzata attorno a cinque pulsanti (tre a destra e due a sinistra) e un touch screen.

In termini di aspetto, il Vantage V3 si posiziona come una continuazione del V2. © Dott

figlio posizionamento dei prezzi, al prezzo di 599 euro, solleva tuttavia degli interrogativi. Questo è il prezzo a cui oggi puoi trovare ad esempio il Garmin Forerunner 965, un orologio sportivo versatile con ottime mappe e anche un display Amoled. Ma non è solo il nuovo Suunto Race, anch’esso dotato di display Amoled e disponibile a 499 euro.

È difficile fare a meno dello schermo AMOLED

Il display Amoled rappresenta un’ottima aggiunta alla leggibilità dell’orologio da corsa, migliorandone al tempo stesso l’aspetto. Una volta sperimentato uno schermo del genere, sarà difficile separarsene e tornare a uno schermo più scuro ma più efficiente dal punto di vista energetico. Una sensazione che proviamo anche con l’Amoled del Vantage V3, il primo orologio Polar dotato di questa tecnologia.

Il display (touchscreen) del Vantage V3 è piacevole e leggibile in tutte le condizioni, anche se consuma molta energia (vedi sotto). Con un diametro di 35 mm, questa è la prima volta che Polar offre un display così ampio su uno dei suoi orologi. Inoltre, non c’è più una barra nera attorno allo schermo. successo.

La leggibilità dello schermo Amoled del Polar Vantage V3 non corrisponde a quella del V2. ©Polare

L’unico lato negativo è che il Gorilla Glass ha un bordo arrotondato che sembra vulnerabile ai graffi. alla cautela.

Mappatura: buona, ma potrebbe essere migliore

Eravamo molto curiosi di provare la mappatura polare. Questa è la prima volta che questo modello viene utilizzato sulla Vantage V3. Alla fine c’è il bene e il male.

Il lato positivo è che l’aspetto visivo ha successo, soprattutto con lo schermo Amoled. Possiamo vedere chiaramente le differenze tra aree rurali e urbane, tra campi e foreste. D’altra parte, non ci sono differenze visive tra corsie e strade, ad eccezione delle grandi strade in giallo.

Una mappa efficiente e chiara, a patto di non avventurarsi troppo lontano sui sentieri. © Enorme

C’è un’altra limitazione: una volta testato il sentiero utilizzando la mappa polare, abbiamo notato che alcuni sentieri nella foresta non apparivano sulla mappa. Ciò conferma il DNA “da strada” di questo orologio e non “da esterno”. Un po’ frustrante se non si presta attenzione prima dell’acquisto.

D’altra parte, la facilità di navigazione sulla mappa c’è. Zoomare o spostarsi, cosa che non sempre avviene nella concorrenza.

Un’altra limitazione è seguire il percorso tracciato in precedenza con guida passo-passo, è necessario utilizzare l’app Komoot e l’app Polar Flow non consente di tracciare percorsi. In termini di esperienza d’uso, è pesante e, soprattutto, richiede l’acquisto dell’area mappa richiesta su Komoot.

Altra piccola caratteristica (o bug): Se lasci il percorso che vuoi seguire, la tua posizione GPS rimarrà corretta ma il percorso intrapreso (in blu) indica che il percorso intrapreso finora non ti segue e rimani bloccato sul percorso iniziale percorso pianificato.

In breve, un’ottima mappa, quando si rimane sulla strada e non si segue la strada. È un po’ paradossale per chi associa la cartografia all’avventura e alla scoperta.

Autonomia: bene e male

Il Vantage V3 si annuncia con un’autonomia maggiorata rispetto alla gamma precedente, nonostante l’arrivo del display Amoled. Questa è un’affermazione che dovrebbe essere qualificata, a seconda di come usi l’orologio. Quindi la tua soddisfazione con l’autonomia dipenderà dal tuo utilizzo e dalle tue aspettative. Ma è un punto molto importante a cui prestare attenzione prima di scegliere o meno il modello.

Da 15 a 140 ore, la durata della batteria può variare notevolmente a seconda di come si utilizza l’orologio. ©Polare

Bolar dice che l’orologio può accompagnarti durante questo 140 ore di formazione. Ma questa è l’autonomia in modalità Eco, dove le funzioni che rendono l’orologio così interessante non vengono utilizzate o vengono utilizzate poco.

Dobbiamo quindi essere più precisi e tradurre le nostre esperienze formative. Per impostazione predefinita, il display Amoled del Vantage V3 si spegne dopo 2-3 secondi, come è tipico per questo tipo di modelli. Per riaccenderlo è sufficiente un breve movimento del polso. Personalmente, durante l’allenamento, preferiamo lasciare l’orologio in modalità “sempre attivo” per non dover armeggiare con il braccio per avere le informazioni richieste proprio davanti ai nostri occhi.

Con lo schermo spento automaticamente, abbiamo consumato il 9% della batteria durante una camminata di 2 ore e 30 minuti, e abbiamo maneggiato l’orologio ma senza esagerare. Estrapolando, non aspettarti molto di più 25 ore di durata della batteria. Il che è davvero interessante.

Se invece lasci l’orologio con lo schermo sempre acceso, la durata della batteria diminuisce rapidamente. Anche vertigini. Soprattutto perché la luminosità è sempre al massimo su questo modello, calando leggermente dopo pochi secondi su altri marchi con display Amoled.

Ad esempio, durante una passeggiata di 60 minuti abbiamo consumato il 6% della durata della batteria. Il che ci porta al massimo alle 16/17. Peggio ancora, si potrebbe essere tentati di dire che nel nostro caso l’orologio ha retto 5 giorni Se lasciato in modalità “sempre attivo” per monitorare l’attività quotidiana. questo è poco.

Il miglior compromesso, a nostro avviso, è impostare l’orologio in modo che si spenga automaticamente il display durante il monitoraggio quotidiano (con autonomia successivamente aumentata a 12 giorni) e impostarlo su “sempre acceso” durante l’allenamento sportivo. Sapere questo può essere un fattore limitante per un lungo viaggio o, peggio, in bici.

La sua risorsa principale: un fedele compagno di allenamento

Ai nostri occhi, il Polar Vantage V3, nonostante le limitazioni di cui sopra, è il miglior orologio finora rilasciato da Polar. Un display di prim’ordine, una mappatura che porta a termine il lavoro su strada, un GPS ultra affidabile e un enorme passo avanti nell’analisi dei dati sulla salute e sull’allenamento.

Il percorso intrapreso dal Polar Vantage V3 è completamente rispettoso del percorso intrapreso da me. ©IBM

Personalmente quest’ultimo punto non è quello che cerchiamo maggiormente in un orologio connesso. Tuttavia, i test delle prestazioni, l’analisi del recupero, la forza del polso e persino i diversi suggerimenti di allenamento sono un vero punto di forza. In questo campo, a nostro avviso, Polar ha prestazioni migliori rispetto alla concorrenza.

Notiamo in particolare la presenza del sensore ECG. Tuttavia, tieni presente che non è certificato per eseguire ECG medici. Esiste anche uno strumento chiamato Sleep Boost che, in base ai dati raccolti, mostrerà il livello di energia che avrai nei diversi momenti della giornata. interessante.

Per quanto riguarda i dati cardiaci, nonostante i progressi annunciati, vediamo ancora molte fluttuazioni e persino incongruenze nei dati trasmessi. Soprattutto all’inizio della sessione e con tempo freddo, per quanto riguarda i nostri test. Era meglio in altre circostanze e la frequenza cardiaca al polso è una buona base per l’interpretazione. Ma ci sono ancora dei fallimenti che ci spingono a continuare a sottolineare che è necessario collegare una fascia cardiaca a un orologio del genere per utilizzare tutti i suoi sensori in modo coerente, soprattutto con l’obiettivo dell’allenamento su strada e con l’obiettivo del progresso.

Per circa 20 minuti vediamo chiaramente la disconnessione tra frequenza cardiaca (rosso) e andatura (blu). ©IBM

All’inizio della seduta, durante il riscaldamento, capita che il computer cardiaco indichi dati a dir poco incoerenti. ©IBM

In termini di programmazione dell’allenamento, Polar è all’altezza e fa molto bene il suo lavoro. Una volta padroneggiata l’app Polar Flow, è molto semplice programmare diversi allenamenti e integrarli nell’orologio. Quando inizi la tua attività, tutto ciò che devi fare è convalidare la tua scelta di allenamento e seguire le istruzioni presentate in modo chiaro ed efficace.

Vantage V3 per chi?

Al di là dell’impatto di curiosità suscitato dall’arrivo della mappatura e del display Amoled su Polar, dobbiamo capire dove si trova questo orologio all’avanguardia. Non si rivolge principalmente agli appassionati dell’outdoor ma piuttosto a chi cerca un partner di alta qualità per sfruttare al massimo le proprie potenzialità, in primis su strada o in pista.

Se ti riconosci in questa descrizione, questo orologio farà il lavoro per te. Resta da vedere se il suo prezzo sarà sufficiente a convincervi.

Amore

Schermo AMOLED

Accedi alla mappa e usala sulla strada

Suggerimenti per la formazione

Monitoraggio dell’analisi delle prestazioni

Non ci piace

Il prezzo è molto alto rispetto alla concorrenza

La durata della batteria diminuisce quando lo schermo viene lasciato acceso

Non c’è DNA esterno come potrebbe suggerire l’arrivo della mappa.

Scheda tecnica in breve

modello : Polar Vantage V3

il peso : 57 grammi (senza braccialetto 39 grammi)

il premio : 599 euro

uno schermo: Schermo AMOLED, touch, 454 x 454 pixel, 1,39 pollici.

Memoria: 37 mesi

Dimensioni: Spessore: 14,5 mm; Larghezza: 47 mm; Lunghezza: 50,8 mm; Spessore: 14,5 mm

