Novità sul gioco Ora puoi giocare a Tekken 8 gratis grazie alla nuovissima beta su PS5, che presto sarà disponibile anche su Xbox Series e PC condivisione :









Se il 2023 ha viziato i fan dei picchiaduro con Mortal Kombat 1 e Street Fighter 6, il 2024 probabilmente inizierà bene grazie a Tekken 8. I fan del gioco attendono con impazienza, poiché la demo è già disponibile su PS5.

Guarda Tekken 8 su GOG Trailer incentrato sulla storia Meno solido sulla scena degli eSport rispetto a Street Fighter 6, e meno divertente in termini di puro divertimento rispetto a Mortal Kombat 1, Tekken 8 intende distinguersi dai suoi concorrenti grazie ai suoi personaggi e alla sua storia. Se la storia è sempre stata un elemento abbastanza centrale della saga, Episodio VIII sembra volerla portare ad un livello superiore. Ad ogni modo, questo è ciò che appare Un nuovo trailer di Tekken 8 dedicato alla storia del giocoche puoi visualizzare nel nostro lettore automatico nella parte superiore dell’articolo. Se lo sapessimo già La madre di Jane Tornerà e occuperà un certo posto nello scenario, ora possiamo vedere che è all’origine della ricerca di Gene. Quest’ultimo dovrà quindi utilizzare il suo potere per sconfiggere il padre. Kazuya E proteggerlo dal male che gli capita. Una cosa è certa: se mostrassimo questo trailer ai giocatori inesperti di Tekken, farebbero sicuramente fatica a immaginare che si tratti di un gioco di combattimento. La presentazione teatrale è particolarmente curata e i filmati preannunciano davvero uno scenario ben costruito, sufficiente ad attrarre nuovi giocatori. L’occasione anche di vedere il personaggio interpretato dal nostro connazionale Vincent Cassel, che nel trailer parla bene il francese. E se hai già voglia di giocare, Bandai Namco ha buone notizie per te. READ 10 consigli per essere più efficaci nella tua ricerca online La demo di Tekken 8 è già disponibile su PS5 Se lo scopo principale dello streaming di questo trailer era quello di evidenziare il lato scriptato di Tekken 8, gli sviluppatori hanno colto l’occasione per sorprendere un po’. In effetti, è alla fine del video Bandai Namco annuncia la disponibilità ufficiale della demo di Tekken 8 su PlayStation 5 a partire da ora. Se possiedi l’ultima console Sony, tutto ciò che devi fare è contattare il PlayStation Store per ottenerla prima di sondare il terreno. I giocatori PC e Xbox possono stare tranquilli che, anche se dovranno aspettare ancora un po’, presto potranno provare anche Tekken 8. Bandai Namco ha già rivelato che la demo sarà disponibile su PC e Xbox Series a partire dal 21 dicembreQualcosa per divertirsi un po’ prima di Natale. Promemoria, Il rilascio del gioco completo è comunque previsto per il 26 gennaio 2024o poco più di un mese. Per quanto riguarda Tekken 8 Novità sul gioco Tekken 8: una rivoluzione nella serie? Ci risponde il suo produttore di punta! Novità sul gioco The Game Awards 2022: Tekken 8 presenta il video di presentazione! Novità sul gioco Tekken 8: preparati, il gioco apparirà di nuovo in questa data specifica Novità sul gioco Tekken 8: Bandai Namco rilascia un serio indizio sulla data di uscita

Questa pagina contiene collegamenti di affiliazione a prodotti specifici che JV ha selezionato per te. Ogni acquisto che farai cliccando su uno di questi link non ti costerà di più, ma il commerciante online ci pagherà una commissione. I prezzi indicati nell’articolo sono quelli offerti dai siti mercantili al momento della pubblicazione dell’articolo e tali prezzi potrebbero variare a discrezione del sito commerciale senza informare la joint venture.

Per saperne di più.

“Creatore di problemi. Appassionato di social media. Appassionato di musica. Specialista di cultura pop. Creatore.”