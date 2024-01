Secondo lo studio, Apple è la numero uno nelle vendite di smartphone nel 2023 – 16 gennaio 2024 21:38

SAN FRANCISCO (awp/afp) – Apple ha superato Samsung nelle vendite di smartphone nel 2023 secondo la società di ricerca specializzata IDC, che vede un “cambiamento di potere ai vertici del più grande mercato dell'elettronica di consumo”.

Gli esperti sottolineano in un comunicato stampa pubblicato lunedì che “l'ultima volta che un'azienda diversa da Samsung ha occupato il primo posto nel mercato degli smartphone è stato nel 2010”.

Secondo IDC, il gruppo californiano ha venduto più di 234 milioni di iPhone lo scorso anno, ovvero il 20,1% del mercato globale.

Questa è la prima volta che conquista la quota maggiore di questo mercato ed è “l’unico attore nelle prime tre posizioni a mostrare una crescita annua positiva” del 3,7%, secondo Nabila Bhopal, direttore della ricerca.

Tuttavia, il marchio Apple ha dovuto affrontare “crescenti sfide normative e una rinnovata concorrenza da parte di Huawei in Cina, il suo mercato più grande”, aggiunge. “Il continuo successo e la resilienza di Apple sono dovuti in gran parte alla crescente tendenza verso i dispositivi premium, che ora rappresentano oltre il 20% del mercato, alle offerte aggressive di permuta per i modelli più vecchi e ai piani di finanziamento a tasso zero.

Samsung si colloca quindi al secondo posto, con oltre 226 milioni di dispositivi venduti (-13,6%) e il 19,4% della torta.

Mercoledì a San Jose, nel cuore della Silicon Valley americana, il colosso sudcoreano presenterà i nuovi smartphone dotati di intelligenza artificiale, un argomento molto trendy di cui Apple raramente parla durante le sue conferenze.

La concorrenza nel mercato degli smartphone è “intensa”, secondo Ryan Reith, vicepresidente della divisione IDC dedicata a questo mercato.

“Apple ha sicuramente avuto un ruolo nel declino di Samsung, ma lo spazio Android nel suo complesso si sta diversificando. Huawei è tornata e si sta facendo rapidamente strada in Cina, e marchi come OnePlus, Honor, Google e altri stanno lanciando dispositivi molto competitivi nella fascia bassa e alta.” fascia di prezzo “end'”, ha detto. Analizza anche.

Il gruppo americano è emerso in un contesto sfavorevole: le vendite globali di smartphone sono diminuite del 3,2% nel 2023, a 1,17 miliardi di unità, che è “il volume annuo più basso in un decennio, in gran parte a causa delle sfide macroeconomiche”, spiega IDC.

Tuttavia, la società prevede una ripresa nel 2024, con una crescita dell’8,5% su base annua nel quarto trimestre del 2023.

AFP/RP