Un diversivo rivela nuovi prodotti Samsung un mese fa!

Sarai anche interessato [EN VIDÉO] I nostri smartphone uccidono gli insetti? Gli insetti sono seriamente minacciati dai pesticidi, dall’urbanizzazione e dall’agricoltura intensiva. Ma le onde…

Alla fine di luglio, Samsung tiene la sua seconda riunione dell’anno per svelare la sua seconda serie di nuovi prodotti. Soprannominato Unpacked, l’evento si terrà a Seoul, in Corea del Sud. L’unica preoccupazione è che è difficile mantenere il segreto sui rispettivi prodotti Samsung. Sono già state rilasciate immagini degli smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 5, Flip 5 e Galaxy Watch 6, destinate al reparto marketing dell’azienda. Oggi sono state rivelate altre foto promozionali di tutti i nuovi prodotti. Come spesso accade, si tratta di un account Twitter @dipendente Chi ha pubblicato per primo queste foto, prima di rimuoverle su richiesta di Samsung. Da allora, l’azienda ha cercato queste foto sui social network. Hanno mostrato il Galaxy Z Flip 5 e il suo grande schermo, il grande tablet Tab S9 Ultra con la S Pen e l’imminente Galaxy Watch 6 nella sua versione classica dotata di corona.

Esci dall’effetto sorpresa!

Alla fine, queste ultime immagini non portano molto, dato che altri rendering grafici sono già trapelati. D’altra parte, ora sappiamo che tutti questi prodotti saranno svelati il ​​prossimo mese. Per quanto riguarda le caratteristiche, secondo le ultime indiscrezioni, il tablet Galaxy Tab S9 Ultra sarà dotato di uno schermo Amoled con una risoluzione di 2.560 x 1.600 pixel. La sua diagonale sarà di 14,6 pollici. Il dispositivo sarà alimentato da un chip Snapdragon 8 Gen 2 Accompagnato da 16 GB di RAM. Per alimentarlo, Samsung avrebbe optato per una batteria da 11.200 mAh (ricarica rapida da 45 W). Il tablet sarà il primo dispositivo del brand con resistenza all’acqua IP68. Da parte loro, anche gli smartphone pieghevoli Flip 5 e Flip 5 dovrebbero essere dotati dello stesso processore di questo tablet. Sappiamo anche che la cerniera poteva essere migliorata in modo da alleggerire e snellire il telefono. Nelle immagini già rilasciate, possiamo anche vedere che il Flip 5 ha un ampio display quando è piegato.