TCL ha presentato nuovi TV LED QD-Mini e annunci in tutte le categorie allo Show Eletrolar So Paulo

Conosco PaoloE 17 luglio 2023 /CNW/- SEMPTCLuno dei principali attori del mercato brasiliano dell’elettronica, ha partecipato a 16HShowElectrolar SoPaulo, Brasile, 10-13 luglio. Durante lo spettacolo, il marchio ha dettagliato sponsorizzazioni, partnership e il portfolio 2023 per QD-Mini LED TV, condizionatori d’aria, soundbar, telefoni cellulari e debutti nelle categorie Appliance. e monitor da gioco, che dovrebbero arrivare in Brasile nella seconda metà di quest’anno.

YueHaiping, Head of SEMP TCL Management, ha affermato che il lancio di monitor da gioco fa parte della nostra strategia di espansione nel mercato brasiliano, e in questo modo speriamo di avvicinarci ai giocatori, creare collegamenti e offrire varie risorse ed esperienze uniche.

Oltre ai display, l’azienda sta rafforzando anche il suo impegno nel mercato brasiliano con l’arrivo della gamma di dispositivi nei prossimi mesi.

A SalonEletrolar, diamo davvero un assaggio di ciò che verrà e lo mostriamo Frigorifero multiporta C512CDcon capacità di 518 litri e compressori Twin Eco inverter, oltre che side-by-side C513SB 513 litri, più compressori inverter, tra le altre caratteristiche che impressioneranno i consumatori.

Durante SalonEletrolar, SEMP TCL ha anche introdotto una serie di esperienze uniche per migliorare gli aspetti della connettività, grazie alle partnership con Google e Roku, oltre a esperienze per i giocatori con nuovi schermi e TV straordinarie. QD-Mini DEL 4k C845 Da TCL – Dotato di tecnologie HDR10+, Dolby Vision IQ e 144Hz VRR, offrendo un’esperienza di gioco eccezionale, tra l’intera gamma di TV LED QD-Mini 2023 di TCL.

sulla classe condizionatoreTCL un regalo l’Riflettore multiblocco Inoltreriflettore a cassetta diviso, che dovrebbe arrivare in Brasile entro la fine dell’anno. per quanto riguarda AmplificatoriE Progresso aziendale S522W, Con subwoofer wireless a 2.1 canali.

Il brand, che ha già una storia con il mondo del calcio, è, tra le altre partnership, sponsor della nazionale femminile CBF, e si appresta ad attirare l’attenzione delle consumatrici durante il grande evento del calcio femminile di luglio, incoraggiandole a seguire le partite in TV. Inoltre, SEMP TCL ha lanciato la Me Leva Pra Final*, che consentirà al vincitore e al suo accompagnatore di partecipare alla Grand Final CONMEBOL Libertadores 2023, Rio de Janeiro.

* Per ulteriori informazioni sulla promozione Me Leva Pra Final, consultare le regole sul sito Web della promozione: https://promo.semptcl.com.br/

Informazioni su SEMP TCL:

SEMP TCL è leader nel mercato brasiliano dell’elettronica di consumo. Dal 1942 ha sviluppato un percorso di continua innovazione. È responsabile della produzione dei primi televisori e radio in Brasile. Nel luglio 2016, SEMP ha riscritto la sua storia con la multinazionale cinese TCL. Sta ora partendo una nuova joint venture con il leader mondiale di Android TV e il secondo produttore di TV al mondo, la società è stata ribattezzata SEMP TCL e offre al mercato brasiliano i prodotti di due marchi principali: SEMP e TCL. Nel 2019, SEMP TCL ha rafforzato la sua partnership più importante nello sport, unendo le forze con la Confederazione calcistica brasiliana (CBF) per sponsorizzare la squadra di calcio brasiliana e atleti come RodrygoGoes. La sua audacia, creatività e senso dell’innovazione fanno di SEMPTCL uno dei marchi più affidabili e rispettati in Brasile, offrendo sempre prodotti di qualità e design superiori, con tecnologie intelligenti che forniscono la migliore esperienza di intrattenimento e la migliore connessione ai consumatori. Per ulteriori informazioni: semptcl.com.br.

TCLEelectronics (1070.HK) è un’azienda di elettronica di consumo in rapida crescita e uno dei principali attori nel settore televisivo globale. Fondata nel 1981, è oggi presente in più di 160 mercati in tutto il mondo. TCL è specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione di prodotti di elettronica di consumo, inclusi televisori, dispositivi audio e dispositivi domestici intelligenti. Visita l’indirizzo del sito web di TCL https://www.tcl.com .

