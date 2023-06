La nuova versione di Genetec Sipelia trasforma i telefoni cellulari in potenti dispositivi di comunicazione di sicurezza

Scienze e tecnologiaNuovi prodotti/servizi

MONRAL, 26 giugno 2023 (Globe Newswire) — Genetec Corporation (“Genetec”), leader nelle soluzioni di sicurezza unificata, sicurezza pubblica, operazioni e business intelligence, ha annunciato oggi l’ultima versione del suo sistema di gestione delle comunicazioni. SibeliaMC Basato sul protocollo SIP ora integrato nell’applicazione Genetec Mobile. Il personale di sicurezza può ora effettuare e ricevere rapidamente chiamate vocali/video, trasmettere messaggi tramite altoparlanti pubblici e avviare procedure operative standard direttamente dall’app Genetec sui propri telefoni cellulari.

L’integrazione mobile di Sipelia migliora la consapevolezza situazionale di un team di sicurezza aziendale unificando le chiamate in entrata con il resto del sistema di sicurezza. E quando le emergenze richiedono un’azione rapida, consente ai membri del team di sicurezza di utilizzare l’intera infrastruttura di comunicazione per coordinare la risposta e informare dipendenti, visitatori e clienti, anche quando sono in movimento.

Gli operatori della sicurezza raramente hanno il tempo di pensare a quale dispositivo utilizzare per effettuare rapidamente una chiamata durante un incidentespiega Laurent Villeneuve, Senior Director Product Marketing di Genetec. Grazie all’integrazione di Sipelia nella nostra Genetec Mobile App, possono prendere le decisioni giuste di fronte alle situazioni che si presentano, da un’unica interfaccia sul loro telefono cellulare.

Con Sipelia Mobile, gli operatori possono facilmente contattare i servizi di emergenza o raggiungere i membri del team o i contatti esterni tramite una chiamata vocale o una videochiamata utilizzando la rubrica. Possono anche rispondere alle richieste di assistenza in arrivo, utilizzare la verifica audiovisiva per concedere o negare l’accesso ai visitatori o aprire le porte del parcheggio, il tutto senza dover lasciare l’app mobile Genetec.

I team di sicurezza possono anche trasmettere automaticamente un messaggio di avviso tramite il sistema di comunicazione al pubblico della loro organizzazione. I messaggi possono essere dinamici, pianificati o basati su eventi. Quando viene attivato un evento, come un avviso di accesso negato o un sensore IoT che attiva un allarme, una SOP personalizzata può attivare automaticamente un annuncio (oppure il programma di avvio può decidere se attivare un annuncio).

In caso di indagine dopo un evento, Sipelia Mobile consente inoltre agli operatori di riprodurre le registrazioni audio/video di chiamate e messaggi o di esportarle per la condivisione senza la necessità di un dispositivo di terze parti o di una configurazione complicata.

Per ulteriori informazioni su Sipelia, visitare: https://www.genetec.com/fr/lancements-de-produits/sipelia-2-13.

A proposito di GeneTech

Genetec Inc. è un’azienda tecnologica globale che da oltre 25 anni trasforma il settore della sicurezza fisica. Oggi l’azienda sviluppa soluzioni per migliorare la sicurezza, l’intelligence, i processi aziendali, le agenzie governative e le comunità in cui viviamo. Il suo prodotto di punta, Security Center, è una piattaforma ad architettura aperta che unisce videosorveglianza IP, controllo degli accessi, riconoscimento automatico delle targhe (ALPR), comunicazioni e analisi. Fondata nel 1997 e con sede a Montreal, in Canada, Genetec commercializza le sue soluzioni attraverso una vasta rete di partner di distribuzione autorizzati e consulenti in più di 159 paesi.

Per ulteriori informazioni su Genetec, visitare: www.genetec.com/fr

Genetec Inc., 2023. Genetec e il logo Genetec sono marchi di fabbrica di GenetecInc. , che possono essere registrati o in attesa di registrazione in diverse giurisdizioni. Altri marchi citati in questo documento appartengono ai rispettivi produttori o editori.

Un’immagine accompagna questo comunicato stampa all’indirizzohttps://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ed7e49a0-0857-4abf-9a62-141775f8e742/fr

