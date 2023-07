Intensi brillamenti solari previsti lunedì: dobbiamo preoccuparci delle conseguenze? – Lavoro mattutino

pubblicato in

 Di Sonia Romero  pubblicato in Lunedì 17 luglio 2023 A 17:08 •  5 lettura accurata

Il Sole dovrebbe subire forti eruzioni lunedì, che in realtà sono iniziate domenica. L’attività naturale non è priva di rischi, soprattutto per le comunicazioni ei satelliti.

Nelle news : Secondo gli scienziati russi dell’Istituto Fedorov di geofisica applicata di Mosca, lunedì sono previsti forti brillamenti solari, secondo i rapporti Reuters.

Sono possibili brillamenti di classe X, e sono il tipo più energetico di brillamento solare: emettono una grande quantità di particelle cariche nello spazio circostante.

State tranquilli: la Terra è protetta da queste potenti emissioni di plasma solare, che si muovono a velocità superiori a 2 milioni di chilometri all’ora Grazie al suo scudo magnetico.

Grazie al suo scudo magnetico. Quando raggiungono il nostro pianeta dopo circa due o tre giorni, alcune di queste particelle riescono a penetrare nel campo magnetico terrestre, sconvolgendone l’equilibrio.

i dettagli : Cos’è una tempesta solare?

Niente panico, questo è un fenomeno del tutto normale. Il nostro sole è in realtà una gigantesca palla di fuoco che esplode e oscilla costantemente.

Occasionalmente, sulla sua superficie si verificano esplosioni che inviano getti di particelle in fiamme nello spazio. Queste particelle sono come scintille che possono creare onde del nord nel cielo, ma anche interrompere le comunicazioni a terra.

Queste esplosioni sono chiamate tempeste solari e sono legate al ciclo del sole. che cambia circa ogni 11 anni .

. Quando il Sole è più attivo, ci sono più macchie scure sulla sua superficie, che mostrano le aree in cui il campo magnetico del Sole è più forte. In queste regioni si verificano tempeste solari, che rilasciano un’enorme quantità di energia sotto forma di Ritiro plasma magnetico . È un gruppo di particelle cariche (elettroni e ioni) soggette all’influenza di un campo magnetico. La nuvola di plasma magnetizzato può quindi interagire con altri fenomeni spaziali, come le onde d’urto o le tempeste magnetiche.

.

Blackout e rischio di infarto

Quali sono le conseguenze? Sebbene sia un evento naturale e periodico, non è privo di rischi per le comunicazioni e i satelliti, ma anche per la salute umana.