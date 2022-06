Windows 11, in arrivo una nuova versione di Blocco note, cosa c’è di nuovo?

Microsoft ha rilasciato una nuova versione di Blocco note. Questo aggiornamento viene fornito tramite il programma Windows Insider. Si rivolge ai computer che eseguono Windows 11 registrati sul canale DEV. Abbiamo uno dei miglioramenti.

Se fai parte del programma Windows Insider e il tuo PC ha Windows 11 Preview, puoi testare una nuova versione di Blocco note. Una caratteristica degna di nota è il supporto nativo per l’ambiente ARM64. Microsoft spiega che l’app dovrebbe essere più veloce e più reattiva.

Abbiamo migliorato l’esperienza del Blocco note sui dispositivi ARM64 disponibili su tutti i canali. Vedrai un aumento delle prestazioni e una risposta migliore quando utilizzi l’app.

Windows 11 e blocco note.

Parallelamente, sono stati annunciati diversi miglioramenti per aumentarne le prestazioni su tutti i dispositivi. Il team evidenzia un migliore potenziale di accesso. Il software dovrebbe avere un maggiore impatto sulla maggior parte dei lettori di schermo. Redmond aggiunge a riguardo

Oltre al miglioramento delle prestazioni sui dispositivi ARM64, noterai ulteriori miglioramenti delle prestazioni, soprattutto durante lo scorrimento di file molto grandi o la sostituzione di grandi quantità di testo, su tutti i dispositivi. Il supporto migliorato per lettori di schermo, ridimensionamento del testo, chiavi di accesso e altre tecnologie assistive è disponibile dalla versione 11.2204 e successive su tutti i canali, con ulteriori miglioramenti nella versione 11.2205 e successive disponibili nel canale Dev.

Abbiamo anche indicato che queste nuove funzionalità non sono disponibili al pubblico in generale. Sono appena atterrati attraverso il programma Insister. Non abbiamo ancora un orario. Tieni presente, tuttavia, che questo è un aggiornamento per Blocco note e non per Windows 11. Di conseguenza, può essere distribuito ampiamente una volta completati i test.